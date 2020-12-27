سياسية
الجبهة الثورية: خروج يوناميد خسارة كبيرة وقوات من الدعم السريع ستحل محلها
اعتبر عضو المجلس القيادي بالجبهة الثورية ابراهيم موسى زريبة أن خروج اليوناميد من دارفور خسارة كبيرة لجهة أن مهمتها كانت حفظ السلام ، بجانب أنها كانت تساهم في تنمية الريف ، فضلاً عن أنها ترفع وعي المجتمعات المحلية بالسلام ، مستدلاً بالورش والمؤتمرات التي عقدتها في فترة وجودها، وكشف زريبة لـ(الجريدة) عن أنهم سيشكلون قوة وطنية مشتركة قوامها ١٢ الف جندي من القوات المسلحة والدعم السريع لتحل محل يوناميد ، مناشدا أهل دارفور للتعاون مع هذه القوى حتى تسهل مهمتها وأردف: أنا كلي ثقة بأن تكون القوة الوطنية خير بديل ليوناميد في دارفور.
الخرطوم : أحمد جبارة
صحيفة الجريدة
تعليق واحد
بالله عليك ما بتخجل تقول اجانب كانو يعملون بتنمية الريف!!!!
طيب انتم ماذا فعلتم طيلة ١٣ عاما؟؟؟؟!!!
اين اموال دارفور التى تم استلامها من منظمات الغرب الاجرامية؟!.
منتظرين شنو؟ ليكم شهر و نصف من فندق لشقة بالعاصمة!
قايتو الرمتله كرهتوها حياتها لما هربت منكم و خلتكم قاعدين ام فكو ي ككو.