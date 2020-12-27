الجبهة الثورية: خروج يوناميد خسارة كبيرة وقوات من الدعم السريع ستحل محلها





اعتبر عضو المجلس القيادي بالجبهة الثورية ابراهيم موسى زريبة أن خروج اليوناميد من دارفور خسارة كبيرة لجهة أن مهمتها كانت حفظ السلام ، بجانب أنها كانت تساهم في تنمية الريف ، فضلاً عن أنها ترفع وعي المجتمعات المحلية بالسلام ، مستدلاً بالورش والمؤتمرات التي عقدتها في فترة وجودها، وكشف زريبة لـ(الجريدة) عن أنهم سيشكلون قوة وطنية مشتركة قوامها ١٢ الف جندي من القوات المسلحة والدعم السريع لتحل محل يوناميد ، مناشدا أهل دارفور للتعاون مع هذه القوى حتى تسهل مهمتها وأردف: أنا كلي ثقة بأن تكون القوة الوطنية خير بديل ليوناميد في دارفور.

الخرطوم : أحمد جبارة

صحيفة الجريدة