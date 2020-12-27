نبيل أديب يطالب الحكومة بالكشف عن قاتل شهيد الكلاكلة





أدان القانوني ورئيس لجنة فض الاعتصام د. نبيل أديب حادثة مقتل عضو لجان مقاومة الكلاكلة الشاب بهاء الدين نوري معتبراً اياها من جرائم الارهاب التي يحذر منها في كل العالم ، ووضع أديب الجريمة في موضع الاغتيال السياسي ، مؤكداً أن مثل هذه الجرائم تشكل خطراً على المجتمع وتعد إنتهاكاً للحريات السياسية ، داعياً في حديثه لـ(الجريدة) السلطات إلى ضرورة الكشف عن الجناة، وذلك عن طريق معرفة من المستفيد من عملية الاغتيال، وذلك عن طريق استخدام الوسائل القانونية المتعلقة بدراسة الموقع والبحث عن البصمات و(تابع): نحن كقانونين طالبنا بإصلاح القوانين بحيث تكون في خدمة المواطن وتحفظ له حقوقه سواء كانت سياسية او مدنية .

الخرطوم : أحمد جبارة

صحيفة الجريدة