(4) كيانات نسوية تعلن تأييدها لموقف الحلو بفصل الدين عن الدولة





أعلن تكتل نسوي جديد دعمه لموقف الحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، في مفاوضات السلام التي تجريها الحكومة مع الحركة، مبديًا تأييده لعملية فصل الدين عن الدولة.

وأعلنت 4 كيانات نسوية هي نساء الحركة الشعبية – شمال والتحالف النسوي السوداني والاتحاد النسائي السوداني وسودانيات للتغيير، عن إعلان بموجبه تأسس تكتل “تجمع نساء السُّودان”، وفقًا لبيان مشترك صادر من هذه الأجسام.

وقال البيان المشترك، الذي تلقته “سودان تربيون”،: ان السلام الشامل والعادل في السُّودان لن يتحقق إلا بمُخاطبة جذور المشكلة السُّودانية، ونحن ندعم موقف الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال وما تطرحه من قضايا في مفاوضات السلام.

وأضاف: “نقف مع العلمانية وفصل الدِّين عن الدولة التي تساوي بين جميع المواطنين ولا تميِّز بينهم على أساس: الثقافة، الدين، الهوية، العرق والنوع”. وأشار البيان إلى أن اتفاق رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقائد الحركة الشعبية – شمال عبد العزيز الحلو، يُعد “أساس جيد لإعلان مبادئ يحكم العملية التفاوضية بين الطرفين”، كما أنه يُمهد الطريق نحو الحل الشامل للمشكلة السودانية .

صحيفة السوداني