مصر تسمح للسودان باستخدام موانئها في التصدير
أعلنت مصر يوم الأحد، السماح للسودان باستخدام الموانئ المصرية للتصدير، لإنهاء الصعوبات التى تواجه العمل بميناء بورتو سودان، على النحو الذي يسهم في تعزيز تجارة الترانزيت مع الموانئ المصرية، تمهيدا لتصدير ما يقرب من 90 ٪ من الصادرات السودانية.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط إنه تم التوافق مع الجانب السوداني على الإجراءات اللوجستية اللازمة لاستخدام الموانئ المصرية، خاصة ميناءي ”العين السخنة والسويس“، فى تصدير المنتجات السودانية واستيراد احتياجات السودان من العالم، مع إمكانية الاستفادة من المزايا التى يتيحها قانون المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، على أن يتم سداد مقابل الانتفاع مع توفير مناطق الانتظار للحاويات السودانية المصدرة والمستوردة.
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات الجمركية للبضائع السودانية العابرة بنظام ”الترانزيت“، عبر الأراضي المصرية، تتضمن التحقق من الفحص الظاهري للحاويات، واستيفاء قواعد الرقابة المحجرية للبضائع التي قد تحتاج إلى عرض بعض الأصناف على الجهات الرقابية، مع سداد الجهة المعنية للضرائب والرسوم الجمركية على البضائع المنقولة بصفة أمانة لحين وصولها إلى الوجهة النهائية، وإمكانية وضع خطاب ضمان معزز قابل للخصم والإضافة، لتسهيل عمليات الخصم والإضافة على قوة «خطاب الضمان» للبضائع المنقولة بنظام الترانزيت.
وأكد استعداد الجانب المصري لإنهاء جميع الإجراءات على بضائع الترانزيت، مع تقديم الضمانات المقررة لحين انتهاء الجانب السوداني من إقامة الشركة المتفق عليها، وذلك على ضوء رغبة الجانب السوداني بالبدء في إنهاء الإجراءات على البضائع بنظام الترانزيت على الفور، على حد قوله.
المصدر: أحمد غريب _ إرم نيوز
4 تعليقات
لا ومليون لا حتي ولو الميناء اتقفل خالص
ايها اليهود
موانيء مصرية في عينك هذا دليل على انكم منذ امد بعيد تعملون على دمار الموانيء السودانية ليكم الحق تقولو اكثر من ذلك لان الدوله نائمة على طول الخط و لا ترد عليكم ابدا
الكلام دا خطير جدا جدا هدفه صرف اى دولة أو شركة تحاول الاستفادة او الاستثمار في السواحل السودانية.
زمن نقول دول الجور جميعها لا خير فيها و لا تريد للسودان الخير يكفي انها ساهمت بشكل كبير في حصار البلاد.
والله منتهي الاستغلال المصري والركوب فوق ظهر الشعب السوداني بعد أن باعتنا حكومة حمدوك بدون أن يرمش لهم جفن .
الحصار الأمريكي للسودان تم فرضه بإرادة مصرية وصدق من قال أن الد أعداء الشعب السوداني مصر.
يجب كنس حمدوك وحكومته واستبداله بحكومة وطنية تراعي مصالحنا ولا تبيعها للجشع والاستهبال المصري فكل يوم تظهر لنا هذه الحكومة الفشل والسعي لبيع وتفكيك البلد .انتبهوا أيها الناس من خطورة الخطوة فالقادم يجب تداركه من اليوم بالعمل الفعلي لإسقاط حمدوك
باي عقل يكون مثل هذا التفكير واي منطق قاد مقترح هذه المسالة على السودان ليحرمه من استعمال موانيه ، هل امعانا في استغلال السودان وجره الى عدم تطوير بنياته التحتية ام انه كلام سياسي ومغرض ،،
وانا ارى ان كان هذا حقيقة فللدولة الان العذر ان هي بحثت عن البديل لان موانئنا فاشلة الاداراة ولا تعرف ان توفق بين العاملين وادارة الموانيء وكذلك اعزو الامر الى اننا عديمي الوطنية وبنا جهالة لا يعرف لها مثيل على مدى العصور في اي دولة وهي تحطيم اقتصادنا بسبب حقوق عمالية بسيطة وان العامل ليست لديه غيرة وطنية ليرجع الى نفسه ويعلم ان مايفعله لمحاربة الادارة انما حرب على الوطن ,,
الحلول تكمن في تطوير الميناء بكرينات واليات مناولة والتقليل من الاعتماد على الاداء و الاعمال اليدوية والخروج من سطوة العمال سائق كرين مناولة واحد او ثلاثة متناوبين يفرغون باخرة غضون ساعات ,,
فرض غرامات على اي شاحن ياتي بشحنات ليست على بليتات كسائر موانيء العالم لان الشحن والتفريغ بالقطع يكلف كثيرا وتاخير للسفن التي تشحن او تفرغ .مثلا هنا تفرض غرامة 300 ريال على الحاوية التي لا تاتي بالبضاعة من غير بليتات ويحتاج الكشف لعمال .وقد درجت اداراة الموانيء في تكليف التاجر او صاحب البضاعة باحضار العمالة التي تقوم بفتح وتنزيل البضاعة لكشفها بالجمرك واعادة ترتيبها ومن ثم تغلق بواسطة الجمرك وتختم يعني مافي عمالة غير السائقين للاليات وبعض مساعديهم ..وتوجد سيارات للفحيصة والمفتشين لنقلهم في انحاء الميناء وبسرعة معقولة
ولتطوير المواني الغاء اي عمالة تكون تابعة للميناء وطرح المسألة في عطاء لشركات تشغيل وهي مسؤولة عن العمالة وتسوية اي حقوق