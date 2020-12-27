سياسية
الدعم السريع تتخذ إجراءات ضد منسوبيها في قضية مقتل “بهاء الدين نوري“
أعلنت المتحدث الرسمي باسم قوات الدعم السريع جمال جمعة، اليوم الأحد، عن إحالة كل من رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع والضباط المعنيين إلى التحقيق والتحفظ على جميع الأفراد الذين شاركوا في القبض على الشهيد بهاء الدين نوري الذي حدثت وفاته بعد القبض عليه بواسطة استخبارات الدعم السريع،
ونوهت إلى أنه سيتم التحفظ عليهم إلى حين الانتهاء من إجراءات التحقيق في القضية وفقاً للقانون والعدالة.
المصدر: صحيفة حكايات
2 تعليقات
تختص بجمع المعلومات السرية ذات الصلة بالأمن القومي و تعمل على تنفيذ سياسات الحكومة التي لا تتفق مع القواعد الدبلوماسية المألوفة ، و تتميز عن وزارة الخارجية بسرية نشاطاتها نظرا لعدم قانونية و شرعية ممارستها ،……دا معنى استخبارات ……يا جيش ويا دعم ويا حركات …….يعنى المواطن البسيط لا يخصه من انت وما هى رتبتك وماذا تفعل ..ما تجينى شايل بطاقتك زى الانا محور الشر ومهدد الامن الاقليمى والدولى ..وانت متشنط بسلاحك وانا اعزل اخترت الملكيه زى ماانت بتقول وتقيف بثقه وتقول لى استخبارات واركب معانا وكف وبونيه ودبشك ومعتقل وتعذيب ….افهم يا جوكى انت انا ملكى لا اتعاون مع اى جماعات ارهابيه ولا متفجرات ولا اتعاون مع عدوا للبلد دى …..ويا كهنه ويا دلقان …انا ملكى عارف يعنى شنوا … …..
جهل القاده يعنى جهل الجندى …..
انا ملكى يا طيره …
يعنى عسكريتك لى نفسك واستخباراتك لعدوا بلادك ولوحداتك العسكريه …
انا ملكى ….
لا يهمنى امن …امن جهاز …استخبارات….استخبارات وحدات …..شرطه عسكريه ….
انا ملكى يعنى احتياطى وسند لقوات الشعب المسلحه وقت الشدائد يا طيره …
اللهم ارحم الشهيد بهاء الدين واغفر له واجعل الجنه داره ومستقره
الارهابيين الكان دايرين يفجروا الخرطوم كلها ديلك عملتو ليهم شنو المساكين ديل فرمتوهم؟؟ شهيد الكلاكلة مصيره اتعرف لكن البقية حتفكهم من الناس ديل يا النائب العام ولا منتظر اهلهم يستلموهم من المشارح