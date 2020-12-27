الدعم السريع تتخذ إجراءات ضد منسوبيها في قضية مقتل “بهاء الدين نوري“





أعلنت المتحدث الرسمي باسم قوات الدعم السريع جمال جمعة، اليوم الأحد، عن إحالة كل من رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع والضباط المعنيين إلى التحقيق والتحفظ على جميع الأفراد الذين شاركوا في القبض على الشهيد بهاء الدين نوري الذي حدثت وفاته بعد القبض عليه بواسطة استخبارات الدعم السريع،

ونوهت إلى أنه سيتم التحفظ عليهم إلى حين الانتهاء من إجراءات التحقيق في القضية وفقاً للقانون والعدالة.

المصدر: صحيفة حكايات