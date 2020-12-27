جبريل إبراهيم: أحزاب تسابق الوقت للتمكين في الوزارات والمؤسسات والبلاد تحتاج إلى وفاق وطني جامع
أكد رئيس حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم، الأحد، أن المشاورات بين الأطراف جارية لإكمال مؤسسات الفترة الانتقالية، وأشار إلى أنه قطعت فيها أشواطا كبيرة، وسيتم تشكيل الحكومة الجديدة قريباً.
وحذر جبريل في منبر “وكالة السودان للانباء“، الأحزاب التي تسابق الوقت وتحاول تمكين أنفسها في الوزارات والمؤسسات، وأضاف “أنه غير قانوني ولا دستوري ولا مقبول“، وقطع بأن أي تعيين سيتم بعد توقيع اتفاق السلام ليس في مكانه، وشدد بضرورة التوقف حتى تشكيل الحكومة الجديدة بصورة كاملة.
وقال جبريل، إن البلاد في حاجة إلى وفاق حقيقي وأن البلاد تواجه ظروفا أمنية قاسية، وترحم على أرواح شهداء منطقة قريضة بولاية جنوب دارفور التي راح ضحيتها عدد من الناس نتيجة لمعارك استمرت يوما كاملا.
وأوضح بأن الأمن أصبح منفرطا في كثير من أطراف البلاد نتيجة لاحتكاكات مجتمعية وهناك إحتقان في شرق السودان، مشددا أن البلاد في ظل هذه الظروف تحتاج إلى وفاق وطني جامع بين مكونات المجتمع السوداني وجبهة داخلية قوية متماسكة تستطيع أن تواجه بها التحديات التي تواجه البلاد خاصة الوضع الاقتصادي وكيفية جمع الصف الوطني.
المصدر: صحيفة حكايات
تعليق واحد
لله درك يارجل ، وكثر الله من امثالك من الساسة العقلاء الحكماء ، يشهد الله إنى احبك لله فى الله لانك من خلال تصريحاتك وحديثك وافعالك تبرهن انك ملك لكل السودان وانك غير جهوى ولا عنصرى ولا تنتمى للحاقدين والحاسيدين أقول هذا الكلام وانا ليس من قبيلتك ولا حتى من دارفور او كردفان بل من وسط السودان الشمالى ورغم الاختلافات التى بيننا فى الزمان والمكان إلا أننى احس انك تشبهنا كلنا كسودانيين تسعى للإصلاح ولملمة البلد التى يريد بعض البلداء من السياسيين ان يفرقوها ايدى سبأ وهمهم الكسب الحزبى والتمكين فى المناصب ليحكمونا بنفس طريقة الكيزان بحيث يسيطرون على كل شئ فى الدولة لنعيش نحن مرة اخرى نفس المأساة والمصير ولا نجد شئ ونقول لك توكل على الله اجمع شمل كل السودانيين وانت احق ان تكون رجل المرحلة القادمة وتكون محل حمدوك البليد صاحب الضحك الساخر والغبى الذى لا معنى له يضحك بنفس وبعمق كأنما السودان اصبح دولة خليجية او دولة اوربية لا يحفل بمصائب الناس ولا بمصائب الوطن ، انت من ومن معك خير من يدير هذا البلد وهذا الوطن ونحن من خلفك نشد من ازرك واعتقد انك بأفعالك المشرفة وكلامك الزين نلت محبة اهل السودان كلهم فى الشمال والوسط والشرق والغرب فيكفى اننا لم نسمع منك اى رأى عنصرى او جهوية بل تتحدث بإسم السودان كله وعن السودان كله ، سير والشعب السودانى من خلفك والله ثم والله أن الشعب السودانى لايهمه من يحكم ولكن يهم ان من يحكم يكون ولائه للوطن ، يقيم العدل ، لا يتحيز إلى جهة ما او منطقة ما حتى لو كانت قريته بل يريدون رجل يكون قومى همه كل السودان وكل السودانيين وبعدها لايهم من الشرق ام الغرب ام الشمال او الوسط وياليت قحت تعى ذلك.