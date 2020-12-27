جبريل إبراهيم: أحزاب تسابق الوقت للتمكين في الوزارات والمؤسسات والبلاد تحتاج إلى وفاق وطني جامع





أكد رئيس حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم، الأحد، أن المشاورات بين الأطراف جارية لإكمال مؤسسات الفترة الانتقالية، وأشار إلى أنه قطعت فيها أشواطا كبيرة، وسيتم تشكيل الحكومة الجديدة قريباً.

وحذر جبريل في منبر “وكالة السودان للانباء“، الأحزاب التي تسابق الوقت وتحاول تمكين أنفسها في الوزارات والمؤسسات، وأضاف “أنه غير قانوني ولا دستوري ولا مقبول“، وقطع بأن أي تعيين سيتم بعد توقيع اتفاق السلام ليس في مكانه، وشدد بضرورة التوقف حتى تشكيل الحكومة الجديدة بصورة كاملة.

وقال جبريل، إن البلاد في حاجة إلى وفاق حقيقي وأن البلاد تواجه ظروفا أمنية قاسية، وترحم على أرواح شهداء منطقة قريضة بولاية جنوب دارفور التي راح ضحيتها عدد من الناس نتيجة لمعارك استمرت يوما كاملا.

وأوضح بأن الأمن أصبح منفرطا في كثير من أطراف البلاد نتيجة لاحتكاكات مجتمعية وهناك إحتقان في شرق السودان، مشددا أن البلاد في ظل هذه الظروف تحتاج إلى وفاق وطني جامع بين مكونات المجتمع السوداني وجبهة داخلية قوية متماسكة تستطيع أن تواجه بها التحديات التي تواجه البلاد خاصة الوضع الاقتصادي وكيفية جمع الصف الوطني.

المصدر: صحيفة حكايات