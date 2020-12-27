سياسية
جبريل ابراهيم : ما تم بالفشقة ليس من عمل ( عمل الشفته)
قال رئيس حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم: ما تم من عمل داخل الأراضي السودانية مثل الفشقة ليس من عمل ( عمل الشفته) و هناك حشود فى الجانب الاثيوبي وهى لا تحتشد لحفل غنائى وغرضها واضح يجب أن يكون الجيش جاهز لاي طارئ بحسب الجزيرة – السودان.
الخرطوم ( كوش نيوز)
تعليق واحد
والله ناس الحركات طلعو هم العارفين الحاصل شنو جبريل ومني وعقار واتمني نور ينضم ليهم والله بقي الواحد يستمع لكلام من قحت ولا من الحركات المسلحه دي يعرف في فرق كبير من حتي الكلام القحاته مايعرفو يقولوه الحاصل عليكم شنو ياناشطين والله خزلتونا عمركم كلو قاعدين في البارات ياوسخ اطلعو بالمعروف خلو الحركات دي مع الجيش يمشو البلد. قحت المرض