جبريل ابراهيم : ما تم بالفشقة ليس من عمل ( عمل الشفته)





قال رئيس حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم: ما تم من عمل داخل الأراضي السودانية مثل الفشقة ليس من عمل ( عمل الشفته) و هناك حشود فى الجانب الاثيوبي وهى لا تحتشد لحفل غنائى وغرضها واضح يجب أن يكون الجيش جاهز لاي طارئ بحسب الجزيرة – السودان.

الخرطوم ( كوش نيوز)