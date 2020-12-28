مصادر : جمع توقيعات توطئة لتقديم بلاغ في مواجهة مدير المناهج القراي
قالت مصادر صحفية في الخرطوم ان مجموعة من الاباء والامهات ومعلمين فضلا عن تربويين ،شرعوا في جمع توقيعات توطئة لتقديم بلاغ في مواجهة مدير المناهج د. القراي.
وقال رئيس المبادرة عبدالمحمود النور ، إنه نظرا للضرر العام والخاص المترتب على أبناءنا جراء التشوهات التربوية والقيمية الناتجة ، والتي يمكن أن تنتج عن التعديلات التي تمت على المناهج ( المقررات الدراسية ) في مراحل التعليم العام ، قررت انا عبد المحمود النور محمود ، ومعي عدد من الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات والتربويين والقانونيين ، الاتجاه لفتح بلاغ ضد مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي .
وتابع بحسب صحيفة صوت الأمة: “سيتم جمع عدد من التوقيعات من كافة المتضررين من أولياء الأمور والتربويين بسبب تطبيق هذه المقررات الدراسية الجديدة أو المعدلة ، وكل من يرغب عليه تسجيل اسمه” .
الخرطوم: (كوش نيوز)
تعليق واحد
انا بره البلد وعندي ولدين طلبة .. بس كيف اشارك معكم .. عاوز اقطع اضنين الزنديق المعفن ده .. عليه اللعنة الي يوم الدين .. رحم الله نميري خلاه ارجف .. لكن في زمن بني علمان والزنادقة بقي يقرر ماذا يقدم لاولادنا من مقررات لا علاقة لها بالتعليم ابدا درسنا ودرس آبواتنا وكل تاريخ العلم في السودان كان نموذج .. اجي الزنديق الخرف ده عاوز اخرب عقول اولادنا بتخاريف الهالك محمود وافكاره المقيتة .. ارجو من الجميع التضامن مع هذه المجموعة الخيرة التي يهمها مستقبل اولادنا ومستقبل التعليم في السودان .. سودان العراقة والتاريخ والقيمة … شيلوا القراي البليد وارموه في الزبالة ده مكانو