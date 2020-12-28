مصادر : جمع توقيعات توطئة لتقديم بلاغ في مواجهة مدير المناهج القراي





قالت مصادر صحفية في الخرطوم ان مجموعة من الاباء والامهات ومعلمين فضلا عن تربويين ،شرعوا في جمع توقيعات توطئة لتقديم بلاغ في مواجهة مدير المناهج د. القراي.

وقال رئيس المبادرة عبدالمحمود النور ، إنه نظرا للضرر العام والخاص المترتب على أبناءنا جراء التشوهات التربوية والقيمية الناتجة ، والتي يمكن أن تنتج عن التعديلات التي تمت على المناهج ( المقررات الدراسية ) في مراحل التعليم العام ، قررت انا عبد المحمود النور محمود ، ومعي عدد من الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات والتربويين والقانونيين ، الاتجاه لفتح بلاغ ضد مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي .

وتابع بحسب صحيفة صوت الأمة: “سيتم جمع عدد من التوقيعات من كافة المتضررين من أولياء الأمور والتربويين بسبب تطبيق هذه المقررات الدراسية الجديدة أو المعدلة ، وكل من يرغب عليه تسجيل اسمه” .

الخرطوم: (كوش نيوز)