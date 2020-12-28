أمر قبض فى مواجهة رئيسي الهلال





وجهت النيابة التجارية لمحكمة الحقوق الفكرية والأدبية بالخرطوم أمر قبض في مواجهة رئيس نادي الهلال الخرطوم هشام حسن محمد أحمد السوباط (رئيس لجنة التطبيع ) والرئيس السابق أشرف سيد أحمد الحسين الكاردينال على خلفية شكوى تقدم بها مؤلف أغنية (أسياد البلد دي) الشاعر الشاب محمد عبد الرحمن علي أحمد ضد قناة الهلال الفضائية متهماً القناة ببث الأغنية من دون أن تمنحه حقوقه، وكانت النيابة أصدرت في وقت سابق أمر قبض في مواجهة مدير القناة “فاطمة الصادق الله جابو” على خلفية البلاغ ذاته،التي أثبتت عدم مسؤوليتها عن القناة باعتبار أنها موظفة، لتلجأ النيابة إلى اصدار أمر قبض تجاه الشريكين في القناة مجموعة الكاردينال التي تمتلك 70% من أسهم القناة ونادي الهلال للتربية الذي يملك 30% حسب ما تبين من إفادات المسجل التجاري، لتقوم النيابة بمخاطبة المسجل التجاري والاتحاد السوداني لكرة القدم لمعرفة المسؤولين عن الجهة المسؤولة عن القناة فقامت بإصدار أمر قبض لرئيسي نادي الهلال الحالي والسابق باعتبار أنهما المسؤولان المباشران عن قناة الهلال الفضائية.

صحيفة الصيحة