سياسية
مباحث التموين تكشف عن تورط شركات اتصالات وتجار عملة في تجفيف الأسواق من السلع الاستهلاكية
كشف رئيس مباحث التموين اللواء طارق الرشيد، عن فساد مهول بقطاع الصادر والإجراءات والرشاوى ونوه الرشيد في حوار مع «الانتباهة» بالداخل، إلى حصر 44 ألف شركة حتى الآن، ونبه إلى تورط شركات اتصالات وتجار عملة في تجفيف الأسواق من السلع الاستراتيجية
كما كشف عن ضبط عقود ومستندات رسمية بطرف بائعات شاي، وإصدار رخص صادر بأسماء أشخاص متوفين. وأكد أن مصر تصدر لحوم الأبقار السودانية إلى أوروبا
المصدر : الانتباهة
2 تعليقات
مصر ما وحدها الاتراك و اللبنانيين و الاكراد و الهنود هؤلاء دخلوا البلاد لا يملكون التكتح لكن عبر التهريب و المخدرات و البداية عنده دوما بالدعارة ذوات البشرة البيضاء و الشقراوات.
ثم تغسل الاموال عبر التجارة غالبية المحلات التجارية التركية بأوروبا المنتجات الزراعية و اللحوم سودانية.
المباحث تحصر بس والا تقبض ؟؟؟ كم شركة قبضتها متلبسة وكم شركة وشخص فتحت فيهم بلاغات وقدمت ادلة ادانتهم ؟؟؟ هذا هو المهم وليس الحصر !!!