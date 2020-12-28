مباحث التموين تكشف عن تورط شركات اتصالات وتجار عملة في تجفيف الأسواق من السلع الاستهلاكية





كشف رئيس مباحث التموين اللواء طارق الرشيد، عن فساد مهول بقطاع الصادر والإجراءات والرشاوى ونوه الرشيد في حوار مع «الانتباهة» بالداخل، إلى حصر 44 ألف شركة حتى الآن، ونبه إلى تورط شركات اتصالات وتجار عملة في تجفيف الأسواق من السلع الاستراتيجية

كما كشف عن ضبط عقود ومستندات رسمية بطرف بائعات شاي، وإصدار رخص صادر بأسماء أشخاص متوفين. وأكد أن مصر تصدر لحوم الأبقار السودانية إلى أوروبا

المصدر : الانتباهة