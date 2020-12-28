سياسية
جبريل إبراهيم: على (قحت) وقف تعيين منسوبيها بالخدمة المدنية
كشف رئيس حركة العدل والمساواة عضو مجلس شركاء الحكم، د. جبريل ابراهيم عن مناقشة مجلس شركاء الفترة الانتقالية، أمر التعيينات في الخدمة المدنية التي قامت بها قوى الحرية والتغيير خلال المرحلة السابقة .
ودعا د. جبريل، قوى الحرية والتغيير، لعدم الاستمرار في تسكين منسوبيها في الخدمة المدنية، مشيراً إلى أنهم سيقومون بإلغاء جميع التعيينات التي تمّت عقب توقيع اتفاق سلام، وأضاف “لن نقبل بتمكين بديل”، وتابع “حقو توقفوا التعيينات عشان ما تدخلونا في حرج بفصل موظف تم تعيينه قبل شهر”.
وأكد جبريل في منبر وكالة السودان للأنباء امس الأحد، أنه سيثير هذه المسألة خلال اجتماع مجلس الشركاء المنعقد في ذات اليوم .
السوداني
تعليق واحد
السلام عليكم
وفقك الله دكتور جبريل ديل شوهوا الخدمة المدنية بتوظيف ناس لاعلاقة لهم بالخدمة المدنية ولايوجد معيار كفاءاة مفروض يتم الاختيار للخدمة جسب الكفاءاة وبواسطة لجنة الاختيار العامة اما تعينات الحرية والتغيير لاتمت للعدالة بصلة
اضرب بيد من حديد يادكتور وحقو كل المفصولين تشكل لجنة لمراجعة ملف كل مفصول وتطبيق معايير الكفاءاة البتنطبق عليه يتم اعادته للخدمة