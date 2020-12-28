جبريل إبراهيم: على (قحت) وقف تعيين منسوبيها بالخدمة المدنية





كشف رئيس حركة العدل والمساواة عضو مجلس شركاء الحكم، د. جبريل ابراهيم عن مناقشة مجلس شركاء الفترة الانتقالية، أمر التعيينات في الخدمة المدنية التي قامت بها قوى الحرية والتغيير خلال المرحلة السابقة .

ودعا د. جبريل، قوى الحرية والتغيير، لعدم الاستمرار في تسكين منسوبيها في الخدمة المدنية، مشيراً إلى أنهم سيقومون بإلغاء جميع التعيينات التي تمّت عقب توقيع اتفاق سلام، وأضاف “لن نقبل بتمكين بديل”، وتابع “حقو توقفوا التعيينات عشان ما تدخلونا في حرج بفصل موظف تم تعيينه قبل شهر”.

وأكد جبريل في منبر وكالة السودان للأنباء امس الأحد، أنه سيثير هذه المسألة خلال اجتماع مجلس الشركاء المنعقد في ذات اليوم .

السوداني