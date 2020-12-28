جبريل ابراهيم وزيرا للمالية في الحكومة الجديدة وشركاء السلام يحصلون على وزارة التربية والتعليم





أكد مصدر موثوق للاعلامية نسرين النمر حصول شركاء السلام ضمن حصتهم في التشكيل الوزاري الجديد علي وزارة المعادن ووزارة التربية والتعليم والتنمية العمرانية والحكم الاتحادي.

ووفق مصادر عليمة اكدت للاعلامية نسرين النمر، حسم شركاء السلام أمرهم لاختيار وزارة المالية بدلاً عن الخارجية ليتولى دكتور جبريل ابراهيم منصب وزير المالية في الحكومة المتوقع تشكيها مطلع العام 2021م.

(كوش نيوز)