حمدوك يطلع على الأوضاع الأمنية في ولاية القضارف

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تعليق واحد
مشي يطمئن على اهله الحبش اكبر دفعة تهريب تدخل السودان في طريقها لإسرائيل و امريكا و اوروبا ابيي احمد افورقي و حمدوك و بعض قادة الحركات الان ظهرت مردة الاجرام و شياطين الإنس للعلن.
مسكين ي السودان و حميداتي بالله عليك افتح الحدود ليبيا و مصر اترك الحدود مفتوح اتجاه واحد لاى شخص عاوز يطلع للغرب او اسرائيل نحن عندنا اكثر من ٨ مليون لاجيء اتركوهم يخرجو و الله حال البلد يتصلح.
اقول هذا الكلام بعد امتلاكى معلومات موثوقة و حقيقية بان كثير من المنظمات بدول الخليج و المعسكرات بالغرب تعمل في مجال تهريب البشر و تحت بمباركة كبار رجال الاعمال و اغنياء العالم اصحاب الشركات و المشاريع و تجار المخدرات و محلات الدعارة و الملاهي.
لذلك الان يعملون عى ادخال اكبر عدد من اللاجئين للضغط على السودان من كل دول الجوار لشرق و غرب افريقيا و بعض الدول العربية كسوريا و لبنان و غيرها فاذا اغلق الحدود ازدادت معاناه الشعب و ازمات البلاد المعيشية و الصحية و التعليمية و غيرها بينما تلك المنظمات تجمع اموال التبرعات لهم و تضعها في حساباتها الخاصة و لاةيصل للسودان الا الفتافيت و حتى هذه غالبيتهم تصل ادوية و معلبات باهظة الثمن و شارفت على الانتهاء.
لذلك و حفاظا على امن و سلامة البلاد و موارده و عاداته و تقاليده المجتمعية نطالب بفتح الحدود نحو ليبيا و مصر اتركوهم ياجرو للغرب هذه ليست مشكلتنا و نحن ليست بافضل حالا من الغرب او دولهم حتى نهلك شعبنا اكراما لهم.
و الله اذكر في إحدى الدول الاوربية مافيات التهريب تدفع لموظفي المعسكرات و مدير المعسكر مبلغ مقابل كل فرد مقابل تركه يخرج من المعسكر المغلق حتى يتم تهريبه لدولة أخرى.