قائد قوات الدعم السريع يوجه برفع الحصانة عن الأفراد الذين قاموا باعتقال “بهاء الدين نوري” ويتعهد بالوقوف إلى جانب الحق
بسم الله الرحمن الرحيم
قوات الدعم السريع
بيان حول ملابسات وفاة المواطن بهاء الدين نوري
1ـ تترحم قيادة قوات الدعم السريع على روح المواطن بهاء الدين نوري الذي حدثت وفاته بعد الملابسات التي صاحبت اجراءات التحري معه بواسطة استخبارات قوات الدعم السريع .
2ـ بعد وفاة المواطن بهاء الدين نوري بالمستشفى تم البدء في الإجراءات القانونية الأولية بقسم شرطة الصافية بحري، وبناءً على ذلك صدر أمر تشريح من النيابة العامة لمعرفة أسباب الوفاة، ثم تم اعادة التشريح للمرة الثانية بناءآ على طلب اسرته ..
في الأثناء امر قائد قوات الدعم السريع بتشكيل مجلس تحقيق لمعرفة ملابسات الاعتقال والوفاة استنادآ على تقرير الطب الشرعي الأولي .
3ـ بعد صدور نتيجة التقرير الثاني وفقاً لبيان السيد النائب العام، وجّه السيد قائد قوات الدعم السريع بإيقاف التحقيق فوراً ورفع الحصانة عن الأفراد موضع الشبهه الذين قاموا بالاعتقال وفقاً لنص المادة (48 / 2 ) من قانون القوات المسلحة لسنة 2007م تعديل 2013 م وتسليمهم للنيابة العامة لإكمال إجراءات التحقيق .
4ـ يتعهد قائد قوات الدعم السريع بالوقوف إلى جانب الحق، وأن يتابع الإجراءات القانونية والعدلية في هذه القضية حتى تتحقق العدالة .
عميد ركن / جمال جمعة آدم
الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع
28/12/2020م
2 تعليقات
بهذه الطريقة يثبت الدعم السريع احترامه للدستور والقانون التحية لهم …التيارات الشيوعية حاولت انتهاز الفرصة للنيل منه لكن اثبت انه أكثر احتراما للحق والقانون منهم…
حميدتي دا ذاتو مجرم
الواجب تنظيم دوريات جماعية من شباب الأحياء وحماية أنفسهم وأهاليهم من الجنجويد
الواجب طرد اي تاتشر واي عربة تابعة للدعم السريع بالحجارة يجب التشديد عليهم وماتخلوا اي دعم سريع يدخل اي حي ولا يمروا بأي شارع اردموهم بالحجارة وطاردوهم أينما وجدوا إلى أن يخرجوا من العاصمة المثلثة وضواحيها. ماتنتظروا الدولة الجنجويد صاروا هم الدولة دخلوا العاصمة في غفلة للأسف ماحتلقوا حقكم لانو الدعم السريع أصبح هو الحاكم وصاحب القرار والمسيطر على القانون عشان كدا لاذم تطلعوا في تظاهرات منظمة وطالبوا باخراج الجنجويد من العاصمة المثلثة وضواحيها وعدم دمجهم لأي قوة ابدا