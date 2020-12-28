بالأرقام.. أردوغان يكشف نجاحات تركيا في القطاع الزراعي خلال 18 عاما
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، إن الناتج المحلي الإجمالي الزراعي في تركيا، ارتفع من 37 إلى 278 مليار ليرة تركية خلال السنوات الـ18 الماضية، مشيراً إلى أن “تركيا تعدّ الأولى على مستوى أوروبا في إنتاج المواد الزراعية”.
كلام أردوغان جاء في كلمة له عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة التركية في العاصمة التركية أنقرة.
وأضاف أردوغان “سنواصل دعمنا واستثماراتنا في القطاع الزراعي حتى نصبح في قائمة المصدرين والمصنّعين للمنتجات الزراعية، وذلك بعد أن أصبحنا في المرتبة الأولى على مستوى أوروبا”.
وأشار الرئيس التركي في كلمته إلى النقاط التالية:
قمنا بتصدير 1827 نوعا من المنتجات الزراعية إلى 193 دولة العام الماضي، وحققنا عائدات قدرها 18 مليار دولار.
رفعنا الناتج المحلي الإجمالي الزراعي من 37 مليار ليرة إلى 278 مليار ليرة خلال السنوات الـ 18 الماضية.
قدمنا 22 مليار ليرة تركية كدعم للمزراعين في تركيا خلال عام 2020.
استأجرنا العديد من الأراضي في الدول الأجنبية وقمنا باستثمارها زراعياً.
تصدرنا المركز الأول عالميا في تصدير القمح، والثاني في تصدير المعكرونة.
احتلت تركيا المركز الثاني في أوروبا بعدد الماشية الكبيرة بواقع 18.6 مليون رأس، والمركز الأول بعدد الماشية الصغيرة بأكثر من 55 مليون رأس.
ارتفع الانتاج الزراعي إلى أعلى مستوى في تاريخ الجمهورية التركية ووصل إلى 124 مليون طن، من خلال زيادة الدعم المقدم للمزارعين بـ 12 ضعفا.
شيدنا خلال الـ18 عاما الماضية، 600 سدا، و423 بركة ماء، و1457 مرفقا للري، لدعم القطاع الزراعي.
بلغ الفائض الصافي للتجارة الخارجية في الصادرات الزراعية 5.3 مليارات دولار.
ويشهد القطاع الزراعي التركي نموا مطردا وزيادة في استخدام تقنيات الري الحديثة بفضل الدعم الحكومي للمشاريع الزراعية والتي أسهمت بشكل كبير في سد احتياجات تركيا الغذائية خاصة خلال فترة وباء “كورونا”.
يشار إلى أن تركيا تهدف إلى أن تكون من بين أكبر خمسة بلدان منتجة كليا على مستوى العالم، وذلك كجزء من أهدافها المخططة للقطاع الزراعي بحلول عام 2023، والتي تتضمن الوصول بإجمالي الناتج المحلي الزراعي إلى 150 مليار دولار، و40 مليار دولار أمريكي للصادرات الزراعية، و8.5 مليون هكتار من مساحة المناطق القابلة للري.
إبراهيم هايل
وكالة أنباء تركيا
3 تعليقات
وماذا عن الليرة ( التي ) وضعتكم في حيرة ..
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دائماً تكذبون على الناس ..
ليس هنالك نمو يلازمه إنهيار في عملة البلد ..
هوي يا وهم انت مالك ياخي صابر ولا خابر مالك انت خليك مع الكيزان العفنين ديل
قالوا المابيك في الضلام بيحمر ليك .. انت يا الاسمك صابر الكلام دا اردوغان قالوا في اجتماع للحكومة ونشر في الاعلام عندهم وتستطيع معارضتهم ان توضح للشعب التركي ان كان صحيحا ام كذبا اكثر مما تستطيع ان تعرف انت والشعب التركي نفسه ليس جاهلا ويستطيع ان يميز الحق من الباطل واردوغان هذا يفوز دوما في الانتخابات لانه ببساطه يحقق للاتراك نجاحات كبيرة وهذا لا يخفى على احد في هذا العالم الا انت وامثالك ممن يكرهون تركيا واكيد بتكره معاها قطر لانو اي واحد بيكره اردوغان تركيا تلقاهو بيكره قطر وبعدين انت ما نسيت اكبر اقتصادات العالم وهي امريكا بتحصل ليها هزات زي الحصلت في تركيا وحصلت الهزة في امريكا ايام اوباما حتى انها اثرت على كل العالم لكنهم تجاوزوها وشيء مشابه حدث لتركيا لكنها استطاعت تجاوزه وتعافت الليرة التركية الان ……… نحنا اهم شيء عايزين ناسنا ووزراءنا اصحاب الاحتياجات الخاصة ديل يفهموا ويتعلموا من تركيا ومن غيرها كيف يكون النهوض بالزراعة والمزارعين وتلاحظ من هذا التقرير بكم دعمت تركيا المزارعين وكم بلغت نسبة دعمهم من الناتج الزراعي الاجمالي لانو عندنا الحكومة بدل ان تدعم المزارع تاخذ منه والبنك التجاري السمساري الزراعي عندنا ياخذ القمح من المزارعين بسعر اقل من سعر السوق لانه حسب الشروط في عقد السلم !!!!! نحن عندنا مؤسسات بدل ان تدعم الزراعة والمزارعين وتنهض بهم تدمرهم وتفلس بهم وتخرب بيوتهم وتجعلهم ياتون للعاصمة يتسولون العمل الهامشي … هسي انشاء الله تكون عرفت الفرق بينك وبين تركيا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟