بالأرقام.. أردوغان يكشف نجاحات تركيا في القطاع الزراعي خلال 18 عاما





قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، إن الناتج المحلي الإجمالي الزراعي في تركيا، ارتفع من 37 إلى 278 مليار ليرة تركية خلال السنوات الـ18 الماضية، مشيراً إلى أن “تركيا تعدّ الأولى على مستوى أوروبا في إنتاج المواد الزراعية”.

كلام أردوغان جاء في كلمة له عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة التركية في العاصمة التركية أنقرة.

وأضاف أردوغان “سنواصل دعمنا واستثماراتنا في القطاع الزراعي حتى نصبح في قائمة المصدرين والمصنّعين للمنتجات الزراعية، وذلك بعد أن أصبحنا في المرتبة الأولى على مستوى أوروبا”.

وأشار الرئيس التركي في كلمته إلى النقاط التالية:

قمنا بتصدير 1827 نوعا من المنتجات الزراعية إلى 193 دولة العام الماضي، وحققنا عائدات قدرها 18 مليار دولار.

رفعنا الناتج المحلي الإجمالي الزراعي من 37 مليار ليرة إلى 278 مليار ليرة خلال السنوات الـ 18 الماضية.

قدمنا 22 مليار ليرة تركية كدعم للمزراعين في تركيا خلال عام 2020.

استأجرنا العديد من الأراضي في الدول الأجنبية وقمنا باستثمارها زراعياً.

تصدرنا المركز الأول عالميا في تصدير القمح، والثاني في تصدير المعكرونة.

احتلت تركيا المركز الثاني في أوروبا بعدد الماشية الكبيرة بواقع 18.6 مليون رأس، والمركز الأول بعدد الماشية الصغيرة بأكثر من 55 مليون رأس.

ارتفع الانتاج الزراعي إلى أعلى مستوى في تاريخ الجمهورية التركية ووصل إلى 124 مليون طن، من خلال زيادة الدعم المقدم للمزارعين بـ 12 ضعفا.

شيدنا خلال الـ18 عاما الماضية، 600 سدا، و423 بركة ماء، و1457 مرفقا للري، لدعم القطاع الزراعي.

بلغ الفائض الصافي للتجارة الخارجية في الصادرات الزراعية 5.3 مليارات دولار.

ويشهد القطاع الزراعي التركي نموا مطردا وزيادة في استخدام تقنيات الري الحديثة بفضل الدعم الحكومي للمشاريع الزراعية والتي أسهمت بشكل كبير في سد احتياجات تركيا الغذائية خاصة خلال فترة وباء “كورونا”.

يشار إلى أن تركيا تهدف إلى أن تكون من بين أكبر خمسة بلدان منتجة كليا على مستوى العالم، وذلك كجزء من أهدافها المخططة للقطاع الزراعي بحلول عام 2023، والتي تتضمن الوصول بإجمالي الناتج المحلي الزراعي إلى 150 مليار دولار، و40 مليار دولار أمريكي للصادرات الزراعية، و8.5 مليون هكتار من مساحة المناطق القابلة للري.

إبراهيم هايل

وكالة أنباء تركيا