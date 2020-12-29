مجلس النواب الأمريكي ينجح في كسر فيتو ترامب

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2 تعليقات
هههههه خموا وصروا يل قحاحيط .. الجاري وراء امريكا حفيان
النصر لجيشنا جيش الهنا الذي لا يقهر ابدا ..
خابت مساعي بنو علمان الشيوعية والملاحدة والجمهورين والناصرين البعثيين وقحت كافة من تجريد الجيش من صناعاتة الدفاعية التي يدافع بها عن كافة تراب الأرض وشعبه بدون فرز.
عاش السودان وجيش قوقو الذي لا يقهر.
دا ياهو فهم الكيزان لايرحمو لايخلو رحمة الله تنزل.. وبلخبطو الكيمان.. فى ذمتك الدخل الجيش( جيش العزة) مع كسر الفيتو ال فيهو دعم للسودان شنو؟