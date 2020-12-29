مجلس النواب الأمريكي ينجح في كسر فيتو ترامب





نجح مجلس النواب الامريكي في كسر فيتو الريس السابق ترامب، على مشروع الميزانية الدفاعية؛ والتي تحتوي بحسب صحيفة السوداني على مشروع دعم الانتقال الديمقراطي في السودان.

الخرطوم: (كوش نيوز)