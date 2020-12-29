أديب يكشف أسباب غياب الكباشي عن جلسة استجوابه





قال رئيس لجنة التحقيق المستقلة في حادثة فض الاعتصام د. نبيل أديب لـ(السوداني) أن اللجنة أعادت جدولة سماع شهود العسكريين بمجلس السيادة، لظروف موضوعية تخص الشهود، وذلك بعد أن اعتذر عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عن المثول أمام لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة كثاني عسكري يتم استجوابه بواسطة اللجنة .

وقال اديب أن الفريق الكباشي سيمثل أمام اللجنة عندما يتم اخطاره بالمواعيد الجديدة التي سوف تحددها اللجنة .

وكانت لجنة التحقيق قد استمعت الأسبوع الماضي لإفادات الفريق ياسر العطا .

الخرطوم :آيات فضل

صحيفة السوداني