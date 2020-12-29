جبريل إبراهيم يعد بالوقوف مع التعليم الخاص في قضاياه العادلة





اجتمع عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية، رئيس حركة العدل والمساواة السودانية د. جبريل إبراهيم اليوم أمس مع وفد لجنة تسيير المدارس الخاصة، وتم خلال اللقاء تنويره بالتعليم الخاص، أعداد الطلاب والتلاميذ والمعلمين والعاملين به وعدد المدارس ونوعها، كما تم التطرق للتحديات التي تواجه التعليم الخاص وسبل التعامل معها.ووصف جبريل اللقاء بأنه مفيد للغاية وقد امتلك به معلومات ثرة عن التعليم الخاص، وأشاد بدور التعليم الخاص ووعد بالوقوف معه في كل قضاياه العادلة والاستعانة به في حلحلة قضايا التعليم بالبلاد.

صحيفة الجريدة