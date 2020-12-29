تركي آل الشيخ.. أرفض التدخل في أي شي يخص الكرة داخل مصر.. و اخطط لدعم الهلال السوداني بأي صفقات أو مدربين





كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني، عن رفضه ضم نجم الزمالك المصري، مصطفى محمد لفريقه، ورد على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في بث مباشر لآل الشيخ على صفحته الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي، “فيسبوك”، وقال فيه: “بالنسبة لمصر أنا بعيد تماما عن مشهد الكرة في مصر، كلموني الكثير من الإخوان وأنا رافض أن اتدخل في أي شيء يخص الكرة داخل مصر، خلاص أنا برة الموضوع، أنا عندي نادي في أوروبا، نادي ألمريا ومركز فيه”.

وأكد آل الشيخ، رفضه التعاقد مع نجم الزمالك مصطفى محمد لفريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية، كما كشف عن حقيقة تدخله لإفساد انتقال الأوروغوياني، جاستون سيرينو، نجم صن داونز الجنوب إفريقي، للأهلي المصري.

وقال: “أنا مشجع للأهلي وسأظل مشجعا، وأتمنى التوفيق للفريق بكأس العالم للأندية، في فبراير المقبل، وتحقيق نتائج طيبة”.

وأكمل: “أنا مندهش من أنباء يرددها البعض أنني أفسدت صفقة انتقال سيرينو للأهلي، من أجل ضمه للهلال، والحقيقة أن هذا لم يحدث إطلاقا، ولا أعلم لماذا يتم الزج باسمي وحدي في هذه الأمور؟”.

وأتم: “أنا جاهز لدعم الأهلي بأي صفقة يريدها، ولكن لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. إذا طلب مني ذلك فسأدعم الأهلي، وفي النهاية أنا مشجع للفريق الأحمر، وكل التوفيق للأهلي والهلال السوداني”.

وأعلن آل الشيخ، الأحد، عن قبوله الرئاسة الشرفية لنادي الهلال السوداني، حيث يخطط لدعم النادي بأي صفقات أو مدربين أو تطوير للمنشآت خلال الفترة المقبلة.

روسيا اليوم