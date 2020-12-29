الكشف عن أسباب تأخُّر طباعة المناهج الجديدة





كَشَفَت مصادر عن وجود صِراعٍ كَبيرٍ داخل المركز القومي للمناهج والبحث التربوي مما جعل المناهج في حالة تعثُّر مُستمرٍ حال دون إجازتها وطباعتها، وأكدت المصادر اتجاه مدير المركز د. عمر القرّاي لتغيير قانون المركز والذي سينعكس بصورة سالبة على المناهج نتيجة لإلغاء المجلس التربوي الذي يُعد أهم مجلس في التأليف والإجازة، كما يتيح فرصة وضع المناهج بقرار أحادي، وقالت إن تعثُّر طباعة المنهج الجديد هي أنه لم يتم وضعه بالطرق السليمة عبر عدد من المراحل وهي وضع “المصفوفة” واختيار المُحتوى، مُروراً باختيار لجنة التأليف وصولاً لإجازتها عبر اللجنة العلمية، ومن ثَمّ اللجنة التربوية، وأخيراً إجازتها عبر المجلس التربوي الذي لم ينشأ حتى الآن، مما جعل هناك مخاوف من إجازة المناهج وطباعتها.

الخرطوم- أم بله النور

صحيفة الصيحة