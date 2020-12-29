مسؤول إثيوبي: ما حدث في الحدود مع السودان لا يتناسب مع مبدأ الأخوة





قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إن الذي حدث في الحدود المشتركة مع السودان لا يتناسب مع مبدأ التضامن والأخوة الراسخ بين البلدين.

و أوضح دينا في حديثه لوسائل الإعلام الإثيوبية،الثلاثاء، أنّهم رصدوا هجمات منظمة للقوات العسكرية السودانية بالرشاشات الثقيلة منذ التاسع من نوفمبر الماضي.

وأشار إلى أنّه تمّ نهب المنتجات الزراعية للمزارعين الإثيوبيين وتخريب مخيماتهم ومنعهم من حصاد مزارعهم الخاصة_ على حد تعبيره.

وقال دينا إن ذلك يعرض الاتفاقات التي توصلنا إليها للحفاظ على الوضع الراهن في المنطقة الواقعة شمال جبل دجليش للخطر ، مبيناً أن موقفهم الثابت هو إعادة تنشيط الآليات القائمة و إيجاد حل ودي بشأن الاستيطان والزراعة و أضاف ” هي الطريقة الوحيدة لتحقيق حل دائم للقضايا على حدودنا المشتركة”.

وشدّد على أن التصعيد غير الضروري لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع وخلق توتر لا طائل منه في المنطقة الحدودية و تعطيل الأنشطة اليومية لشعوبنا التي تعيش في منطقة الحدود.

و أشار إلى أن الجانبين بعد الإجتماع الأخير حول ترسيم الحدود أصدرا بياناً مشتركاً اتفقا فيه على رفع تقارير إلى قيادة البلدين و أضاف “تعتقد إثيوبيا أن القضية يمكن حلها من خلال الحوار” .

و قال إن الموقف السوداني يصر على تحديد موعد لبدء عملية ترسيم الحدود و أضاف “قالوا عند ترسيم الحدود ، يمكننا مناقشة أي شيء ، بما في ذلك قضية المزارعين الإثيوبيين على الأراضي السودانية”.

باج نيوز