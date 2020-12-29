القراي يلوم وزير الشؤون الدينية بسبب الهجوم عليه من منابر المساجد





وجه مدير المركز القومي للمناهج بوزارة التربية والتعليم د. عمر القراي، الثلاثاء، صوت لوم لوزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، بترك الأئمة والدعاة باعتلاء منابر المساجد دون تأهيل، وأضاف “ليس كل من حفظ آيات يسمح له باعتلاء المنبر“.

وقال القراي في مؤتمر صحفي “بوكالة السودان للأنباء“، إن عدم ضبط المنابر يؤدي إلى الفوضي والتحريض على القتل، وأن هذا الأمر لن يتوقف عند القراي فقط، خاصة بعد ترديد المصلين “لا إله إلا الله والقراي عدو والله“.

وطالب القراي، وزارة الشؤون الدينية، بتأهيل الدعاة والأئمة حتى يؤمنوا بالاختلاف في المعتقدات والاديان.

ووصف القراي، اللغط الدائر حول المناهج بالحملة الشرسة وغير النزيهة وغير شريفة، واعتبرها فجور في الخصومة، وأشار إلى أن الصورة الموجودة في كتاب التاريخ للصف السادس الذي تحدث عن النهضة الفنية في أوروبا، هي صور لوحة مايكل انجلو، وتم تصويرها وتشويهها بأنها صور خلق آدم والذات الإلهية، لافتا إلى وجود نفس الصورة في مقرر الفنون لجامعة أم درمان الإسلامية والتي ما زالت تدرس حتى الآن ولم تثر أي لغط. وأضاف القراي، بأنهم في المركز القومي للمناهج، قد أخذوا ببعض ملاحظات مجمع الفقه الإسلامي، التي تتعلق بضعف بعض الأحاديث ولم يأخذ ببعضها لعدم موضوعيتها.

وأوضح، أن نقل دكتور حمدان أبو عنجة رئيس شعبة اللغة الإنجليزية السابق، إلى وزارة التربية والتعليم من المركز القومي للمناهج، بسبب ضعف كفاءته المهنية وليس لأنه إسلامي، وتابع “لا نستهدف شخص شخص لكونه مؤتمر وطني، رغم أن لجان مقاومة الدويم حددوا لنا الكيزان في المركز “.

وفي السياق، اتهم القراي، مناصري النظام المعزول، بأنهم يهاجمون المناهج بغية للعمل على العودة إلى الحكم، وأنهم ليسوا حريصون على المناهج.

المصدر: صحيفة حكايات