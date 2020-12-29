لجان مقاومة الخرطوم تُعلن عن مليونية غداً





شفت لجان مقاومة الخرطوم عن اعتزامها تنظيم مليونية غداً الأربعاء احتجاجاً على اغتيال عضو لجان مقاومة منطقة “الكلاكلة” بالخرطوم.

وتعمل لجان مقاومة الخرطوم على الاحتجاج غدا.

باج نيوز