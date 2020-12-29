سياسية

لجان مقاومة الخرطوم تُعلن عن مليونية غداً

2020/12/29
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شفت لجان مقاومة الخرطوم عن اعتزامها تنظيم مليونية غداً الأربعاء احتجاجاً على اغتيال عضو لجان مقاومة منطقة “الكلاكلة” بالخرطوم.

وتعمل لجان مقاومة الخرطوم على الاحتجاج غدا.

باج نيوز

2020/12/29
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تعليق واحد

  1. ياخي مليونية شنو كل يومين قشرونية قشرونية.. في طرق للاحتجاج غير قفل الشوارع و تعطيل مصالح الناس.
    بعدين ما شفتكم سيرتو مليونية دعما للجيش و وفاء لشهدائه المدافعين عنكم. ليس تقليلا من الحريمة النكراء.

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