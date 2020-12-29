لجان مقاومة الخرطوم تُعلن عن مليونية غداً

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تعليق واحد
ياخي مليونية شنو كل يومين قشرونية قشرونية.. في طرق للاحتجاج غير قفل الشوارع و تعطيل مصالح الناس.
بعدين ما شفتكم سيرتو مليونية دعما للجيش و وفاء لشهدائه المدافعين عنكم. ليس تقليلا من الحريمة النكراء.