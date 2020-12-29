القرّاي: الجهة التي تُجيز المناهج المركز القومي للمناهج وليس مجمع الفقه
قال مدير المركز القومي للمناهج عمر القرّاي، إنّ الانتقادات في وسائل التواصُل الاجتماعي وبعض المساجد لكتاب تاريخ الصف السادس حملة جائرة وغير نزيهة وغير شريفة الخصومة.
وأوضح القرّاي في منبر “سونا” اليوم الثلاثاء، أن الصورة المذكورة للفنان مايكل انجلو لم تكن معروفة وغير مشروحة، وإنما جاءت لنماذج للوحات فنية عديدة، وذكر أن الصورة لم تظهر لأول مرة في السودان، وإنما كانت تُدرس حتى في منهج الفنون بالجامعة الإسلامية، ولم ينتقدها أحدٌ .
وشن القرّاي، هجوماً عنيفاً على مجمع الفقه الإسلامي التابع لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الذي أصدر بياناً أفتى فيه بحرمة تدريس كتاب التاريخ للصف السادس، وقال إن الكتاب المذكور يشتمل على مضامين خاطئة في العقيدة، وذكر القرّاي أن مجمع الفقه ادّعى أنه خاطب وزارة التربية والتعليم بمُلاحظات حول كتاب التربية الإسلامية للصف الأول، ولكن الوزارة لم تصحِّح إلا 30 في المئة من تلك المُلاحظات.
في وقتٍ، رفض فيه أن يكون مجمع الفقه هو الجهة التي تُجيز المناهج، وقال إن الجهة الوحيدة التي تُجيز المناهج هي المركز القومي للمناهج وليس مجمع الفقه .
المصدر: صحيفة السوداني
3 تعليقات
انت نفسك يا القراي غير نزيه لانك داخل الوزارة لتشوش على عقول الطلاب وتليس عليهم دينهم انت همك نشر الفساد وطمس تاريخ وهوية السودانيين وبعدين مجمع الفقه من اهم صلاحياته هو العناية بامر الدين الاسلامي عموما وخصوصا مناهج تدريسه وليس هو مجمع فقه للمساجد فقط وانت تدعي المعرفة والفهم لكن الحمار ربما يفهم افضل منك وكلامك الذي تقوله كله ينضح بالجهل والسفسطة الكلامية الفارغة تماما كحال كبيركم الهالك محمود محمد طه لعنه الله . وانتم الجمهوريون بصورة عامة وانت القراي خصوصا عندكم شذوذ فكري وديني والانسان حينما يكون شاذا وضالا في نفسه لا يجب ان يقود المجتمع في اي امر من اموره ولا يجب ان يسمح له بذلك فهل ترى يوما في اوروبا وزيرا او رئيسا او قائدا في الجيش من الشاذين جنسيا رغم انهم يبيحون الشذوذ ويقننونه لكنهم يرون هؤلاء الشاذين اناس غريبي الاطوار وضالين ولا يقدمونه في قيادة المجتمع في اي امر من اموره .. لذلك نحن نطالب في بلادنا وسنطالب ونناضل دوما لكي لا يقود امر التعليم او اي امر من امورنا الشاذين والضالين فكريا مثلك حتى نحمي مجتمعنا ونحمي ديننا ونحمي ثقافتنا ونحمي تاريخنا … ونسال الله ان ينصرنا على القوم الكافرين من امثالك ….
لو في حكومة مالية قاشا المفروض انتا يوم ماتقعد في منصبك لكن بلد هاملة زي نوعك دا يحمل افكار شاذة وهدامة للمجتمع ويتقلد مناصب
صبرك ي ملحد انت بتزازى في اخر عمرك للاعدام و الله كان قعدت في السودان اكثر من كده بتلقاه و بدون محكمة.