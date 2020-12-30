الحرية والتغيير تطلب اجتماعا عاجلا مع حمدوك بشأن موازنة 2021





انتقد المجلس المركزي لقوى اعلان الحرية والتغيير مشروع الميزانية المقدم من مجلس الوزراء للعام 2021.

وكشفت مصادر موثوقة لـ(كنداكة نيوز) ان المجلس المركزي قدم خلال اجتماعه “الثلاثاء” انتقاد على اختلال بنود الموازنة و تضخم الصرف على الجهاز التنفيذي ومؤسسات العمل السيادي على حساب الميزانية المقدمة للخدمات خاصة الصحة والتعليم،واعتبرتها لا تحقق اهداف الثورة.

وبحسب المصادر طلب المجلس المركزي اجتماعا عاجلا يوم “الاربعاء” مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك للتفاكر حول بنودالميزانية بالشكل الذي يحقق اهداف الثورة.

الجدير بالذكر ان الاجتماع حضره عدد كبير من الموقعين على ميثاق الحرية والتغيير ، ووزعت خلاله لائحة تنظيم عمل المجلس لابداء الرأي حولها.

الخرطوم: كنداكة نيوز