موظفون وعمال بصندوق الاسكان والتعمير يستنكرون قرار فصلهم





نفذ عدد من الموظفين والعمال بصندوق الاسكان والتعمير أمس وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، احتجاجاً على قرار فصلهم الذي أصدره مدير الاسكان الذي تم تعيينه مؤخراً وقال أحد المفصولين لـ(الجريدة): (كنا نعمل منذ أكثر من ستة أعوام بدون عقودات ولم يتم تعييننا وتماطل المدير السابق والحالي في تعييننا وتم فصلنا ونحن نحمل شهادات خبرة في مجال الهندسة)، واتهم مدير الصندوق الحالي بتعيين ستة أشخاص دون إجراء أي معاينات أو عبر لجنة، وكشف عن ان عددهم يبلغ 84 واعتبر ان ذلك استبدال تمكين بتمكين آخر وطالب باقالة المدير الحالي ومدير شؤون الأفراد والاشخاص الذين تم تعيينهم مؤخراً.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة