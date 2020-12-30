إزالة التمكين: استرداد مئات الملايين من الدولارات للأوقاف والنقل النهري





كشف مُقرِّر لجنة إزالة التمكين ومُحاربة الفساد وجدي صالح، عن استرداد اللجنة لـ(379) مليون دولار عبارة عن أصول وعقارات مملوكة لهيئة الأوقاف الإسلامية، فضلاً عن أموال من حسابات نافذين في النظام البائد لهم صلة سابقة بالهيئة.

وأكد خلال حديثه في تأبين والي النيل الأزرق الراحل، بالدمازين أمس، تمكن اللجنة من استرداد (400) مليون دولار أخرى من هيئة النقل النهري؛ وقال إنها الآن بيد اللجنة؛ فضلاً عن ضبط (5) ملايين دولار أخرى من هيئة السكك الحديدية وتخصيصها لتأهيل ما انهار منها خلال الفترة الماضية بسبب الإهمال الذي وجدته من الحكومة البائدة، وقطع وجدي بأن اللجنة تمكّنت خلال الفترة الماضية من استرداد أموال ضخمة تمثل ثروة قومية حقيقية، لكن ليس لها الحق في صرفها على المشروعات التنموية، وقال “نؤكد أن الثروة موجودة، لكن تنقصنا الإرادة في استغلالها الاستغلال الأمثل”، وشدّد على أنّ المرحلة الحالية تعتبر مرحلة تحديات، وقال “سنستغلها لأجل تحقيق السلام والحُرية والعدالة والتّنمية وصولاً لمرحلة تجاوُز مسألة المركز والهامش”، وامتدح صالح جهود الوالي الراحل عبد الرحمن نور الدائم، ووصفه بالصدق والأمانة والعفة، وقال “سنُكرِّس كل جهودنا لإنفاذ وإنجاز كل المشاريع التنموية التي طرحها الوالي في المركز”.

الدمازين- النذير إبراهيم

صحيفة الصيحة