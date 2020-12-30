مجموعة مجهولة تجند أفراد لصالح الجبهة الثالثة الموقعة على اتفاق جوبا بفتحها مكتب للتدريب العسكري





اقدمت مجموعة مجهولة على، فتح مكتب للتدريب العسكري غير المشروع في منطقة المقرن بالخرطوم، بالاضافة إلى تجنيد افراد لصالح الجبهة الثالثة تماذج الموقعة على اتفاق سلام جوبا واستخدام الشارات العسكرية وتعود حيثيات الواقعة بحسب مصادر (سودان مورنيغ) إلى أن النيابة اتخذت اجراءات قانونية بشان البلاغ تحت المواد ( ٩٣/٦٠/٦١ ق ج) بالرقم 14589

واضافت المصادر أن الفريق أ ح ع التابع للجبهة الثالثة مثل امام النيابة، واكد انتحال عدد من المتهمين لصفة المجموعة المسلحة والموقعة على اتفاق جوبا للسلام دون علمها وقاموا بتذوير الاختام وتعين متهمين للتجنيد مقابل عائد مادي وكونت الشرطة فريقا للبحث والتحري الميداني لتوقيف المتهمين وتقديمهم للعدالة

السودان الجديد