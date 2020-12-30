سياسية
النائب العام يوجه برفع الحصانة عن منسوبي الشرطة المتهمين بقتل الشاب بهاء الدين
أعلن النائب العام تاج السر الحبر عن مخاطبته الشرطة لرفع الحصانة عن منسوبيها المتهمين في وفاة الشاب بهاء الذين الذي تعرّض للضرب والتعذيب حتى فارق الحياة
كما أفاد سيادته بأن المتهمين ستتم محاكمتهم أمام محكمة مدنية بعد رفع الحصانة منهم
السودان الجديد
تعليق واحد
الشرطه ؟ يشرط اضنينك ….
الشرطه لم تقتل بهاء الدين …..
انت خروف والماسك ارشيف النيلين …. …..
بهاء الدين قتل داخل سلاح الاشرار الذى باعه لهم الشرير الكبير ….
يا نا سالنيلين امسحوا الخبر دا ووقفوا الزلومه الكاتبوا