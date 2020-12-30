النائب العام يوجه برفع الحصانة عن منسوبي الشرطة المتهمين بقتل الشاب بهاء الدين





أعلن النائب العام تاج السر الحبر عن مخاطبته الشرطة لرفع الحصانة عن منسوبيها المتهمين في وفاة الشاب بهاء الذين الذي تعرّض للضرب والتعذيب حتى فارق الحياة

كما أفاد سيادته بأن المتهمين ستتم محاكمتهم أمام محكمة مدنية بعد رفع الحصانة منهم

السودان الجديد