طعن ضد قرار منح تركي آل الشيخ الرئاسة الفخرية لنادي الهلال





دفع عضو الجمعية العمومية لنادي الهلال عزيز الخير، الأربعاء، بطعن إلى رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم والأمين العام للاتحاد، ضد قرار لجنة التطبيع لنادي الهلال بمنح الرئاسة الفخرية للمستشار تركي آل الشيخ.

وقال الطاعن في الطلب إلى أن القرار يتنافى ويتعارض مع النظام الأساسي لنادي الهلال المادة (7) الفقرة (د) حيث تقول (أن عضو الشرف هو الذي يكتسب العضوية الشرفية بقرار من مجلس الإدارة وفق اللوائح)، ونوه إلى أنه وبما أن هذه اللجنة هي لجنة تطبيع أو توفيق أوضاع وليس مجلس إدارة فهي لا تملك صلاحية إصدار قرار منح العضوية الفخرية.

وطالب الطاعن في طلبه، بإلغاء قرار منح العضوية الفخرية للمستشار تركي آل الشيخ، وتوجيه رئيس لجنة التطبيع وأعضاء لجنته بالالتزام بالمهام والإختصاصات الموكلة إليهم حسب القرار الصادر من الاتحاد السوداني.

المصدر: صحيفة حكايات