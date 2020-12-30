قفل الأسواق وتاجيل العام الدراسي بولاية الجزيرة





أعلنت لجنة الطوارئ الصحية بولاية الجزيرة برئاسة الدكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة مساء اليوم قفل الأسواق العمومية بالمحليات إعتباراً من يوم السبت 2 يناير القادم وتأجيل فتح المدارس إلى 17 يناير القادم عوضاً عن 3 يناير.

وإستثنى القرار تجار الجملة والمصارف والطواحين والمخابز والجزارات ومساطب الخضار ومحلات الأسمدة والبذور. ووجه القرار بحظر الباعة الجائلين وفتح الأسواق و إلزام الباصات السفرية بحمل 50٪ من الركاب والتباعد وإرتداء الكمامات كما تقرر إلزام موظفي الدولة بإرتداء الكمامات ومنع دخول غير الملتزمين بذلك .. وقررت اللجنة لعب المباريات دون جمهور وحظر كافة أشكال التجمعات الرسمية والشعبية ومنع الصالات وتوجيه الأئمة بتقصير الصلوات وتنظيم صفوف الخبز ..

ومن جانبه لوح د. عبد الله إدريس الكنين والي الجزيرة بإتخاذ قراراتٍ صارمة تصل حد قفل الولاية وفرض حظر التجوال وألمح إلى إمكانية وصولهم إلى سقوفات مفتوحة حال إستمرار إنتشار جائحة كورونا بذات الوتيرة المتسارعة معلناً أن الوضع بالولاية قابل للإنفجار. ودق والي الجزيرة في المنصة الإعلامية لجائحة كورونا مساء اليوم بقصر الضيافة بمدني ناقوس الخطر مشدداً على ضرورة التعامل بجدية مع الوضع الذي وصفه بالخطير والإلتزام بالبروتوكولات الصحية وقال إنهم ماضون في إتجاه إتخاذ قرارات صارمة حال إستمرار التعاطي غير الجاد من المواطنين مع الجائحة وأعلن ان مخالفة هذه الأوامر سيواجه بالعقوبات التي نصت عليها أوامر الطوارئ للعام 2020م ..

فيما أكد اللواء شرطة إبراهيم أحمد شمين مدير شرطة ولاية الجزيرة أن قرارات لجنة الطوارئ الصحية واضحة وواجبة النفاذ كاشفاً عن تنزيل آلية لتنفيذ هذه القرارات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وقال إنهم يراهنون على وعي المواطن في تنفيذ هذه القرارات .

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