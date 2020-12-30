قفل الأسواق وتاجيل العام الدراسي بولاية الجزيرة
أعلنت لجنة الطوارئ الصحية بولاية الجزيرة برئاسة الدكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة مساء اليوم قفل الأسواق العمومية بالمحليات إعتباراً من يوم السبت 2 يناير القادم وتأجيل فتح المدارس إلى 17 يناير القادم عوضاً عن 3 يناير.
وإستثنى القرار تجار الجملة والمصارف والطواحين والمخابز والجزارات ومساطب الخضار ومحلات الأسمدة والبذور. ووجه القرار بحظر الباعة الجائلين وفتح الأسواق و إلزام الباصات السفرية بحمل 50٪ من الركاب والتباعد وإرتداء الكمامات كما تقرر إلزام موظفي الدولة بإرتداء الكمامات ومنع دخول غير الملتزمين بذلك .. وقررت اللجنة لعب المباريات دون جمهور وحظر كافة أشكال التجمعات الرسمية والشعبية ومنع الصالات وتوجيه الأئمة بتقصير الصلوات وتنظيم صفوف الخبز ..
ومن جانبه لوح د. عبد الله إدريس الكنين والي الجزيرة بإتخاذ قراراتٍ صارمة تصل حد قفل الولاية وفرض حظر التجوال وألمح إلى إمكانية وصولهم إلى سقوفات مفتوحة حال إستمرار إنتشار جائحة كورونا بذات الوتيرة المتسارعة معلناً أن الوضع بالولاية قابل للإنفجار. ودق والي الجزيرة في المنصة الإعلامية لجائحة كورونا مساء اليوم بقصر الضيافة بمدني ناقوس الخطر مشدداً على ضرورة التعامل بجدية مع الوضع الذي وصفه بالخطير والإلتزام بالبروتوكولات الصحية وقال إنهم ماضون في إتجاه إتخاذ قرارات صارمة حال إستمرار التعاطي غير الجاد من المواطنين مع الجائحة وأعلن ان مخالفة هذه الأوامر سيواجه بالعقوبات التي نصت عليها أوامر الطوارئ للعام 2020م ..
فيما أكد اللواء شرطة إبراهيم أحمد شمين مدير شرطة ولاية الجزيرة أن قرارات لجنة الطوارئ الصحية واضحة وواجبة النفاذ كاشفاً عن تنزيل آلية لتنفيذ هذه القرارات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وقال إنهم يراهنون على وعي المواطن في تنفيذ هذه القرارات .
سونا
تعليق واحد
ي السنين او ابوالقرشين الجزيرة عاوزين تعملوها مقفولة لحزب الرمة قصدى الامة و الملحدين و ابعاد الاسلاميين و خائفين من المظاهرات اذا فتحت الجامعات و المدارس طيب ازيدك من الهوبيت شطف قنقره مابتقدر تغلق الولاية و حتى اذا تحرك معك لوء الجيش و كل القوات النظامية و الثورة قادم و منطقة باذن تعالي من الجزيرة و بالاخص من شرقها ارض الثورات و ارض الجهاد و الاستشهاد و ارض اول شيخ مجاهد بدا الحرب و اعلن الجهاد قبل المهدي الشيخ احمد وطه جعله تعالي و رفاقه و طلاب علمه من رفقاء رسول الكريم عليه افضل الصلاة وأتم التسليم بالجنة الشيخ احمد ود كه الذي هزم ثلاثة كتائب متتالية من قوات التركية المستعمرة الفاسقة التى لا تعرف من الاسلام غير اسمه و معها العملاء من مصر من هنا نرسل اليك نسمة تحمل اريج المحريب تبشرك بقدوم العاصفة و الطوفاااااااان.
هؤلاء الخونة و الانجاس يعطلون عجلة التعليم بالبلاد لأجل تجهز ابناءهم و اهلهم بالخارج و جلب الشهادات العلمية بالمال لاحل الوظائف التى حصلو اهلهم عليها في زمن الغفلة و المحاصصات.
يعطلون قطار التعليم لحين ان يكمل ابناءهم و انصارهم تعليمهم بالخارج و خوفا من المظاهرات و ثورة التغير القادمة التى سوف تقبر كل الاحزاب الطائفية لابد الدهر.
لن تنطلي تمثيلية كورونا على الشعب اكثر من ذلك فانتم الان في الرمق الاخير و قد وصلتم مرحلة فرفرة المذبوح.
عليكم بربط الأحزمة فقد دنا زمن اقلاع الرحلة رقم ٢٠٢١ المتجهة نحو مقبرة الاحزاب الطائفية و الالحاد و احزاب الفته فرحنا بكم بعام ثورات الجحيم.