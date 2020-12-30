وزير الداخلية يفصل (185) طالباً من كلية علوم الشرطة والقانون





أصدر وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله بناءً على توصية من قيادة الشرطة، قراراً بفصل 185 طالبًا من الدفعة “70” من التدريب العسكري كلية علوم الشرطة والقانون.

ويأتي القرار استنادًا على مخرجات إجتماع عقد مساء اليوم “الأربعاء” بكلية علوم الشرطة والقانون برئاسة نائب المدير العام المفتش العام لقوات الشرطة، الفريق شرطة حقوقي خالد مهدي إبراهيم.

وضم الاجتماع رئيس هيئة الشؤون الإدارية الفريق شرطة حقوقي الصادق علي إبراهيم، وعميد كلية علوم الشرطة والقانون اللواء شرطة د. محمد الفاتح إدريس، ومدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة اللواء شرطة د. عمر عبد الماجد وإدارة كلية علوم الشرطة والقانون وبعض قياداتها، وخلص الاجتماع برفع توصية بفصل عدد 185 طالب من التدريب العسكري بكلية علوم الشرطة والقانون، لمخالفتهم قانون ولوائح وأعراف وتقاليد وإرث وسلوك الشرطة السودانية بما يشمل مخالفة لوائح كلية علوم الشرطة والقانون، وقضى القرار بمراجعتهم لجامعة الرباط الوطني لتوفيق أوضاعهم الأكاديمية.

ونص القرار على استمرار الطلاب الأجانب فقط حتى التخريج لوجودهم بحكم برتكولات واتفاقيات تعاون تدريبي مع بعض الدول، وعددهم “19” طالب.

يذكر أن الدفعة “70” التحقت بالكلية في يناير 2017م، وكان مقررًا تخريحها في مارس 2021م، إلا أن جائحة كورونا تسببت في تأخير الدراسة والتدريب لمدة 5 شهور.

ورأت إدارة الكلية إضافتها في نهاية الفترة التدريبية ليتخرجوا في أغسطس 2021م بحكم أنها تشمل برامج أكاديمية وميدانية مهمة، وهو ما أبدت الدفعة “70” اعتراضها عليه مخالفةً بذلك لوائح الكلية.

الخرطوم: باج نيوز