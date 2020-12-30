الخارجية الامريكية تعلن تفعيل الحصانة السيادية للسودان رسميا





اعلنت وزارة الخارجية الامريكية في بيان لها اليوم، تفعيل الحصانة السيادية للسودان رسمياً من قبل الخارجية الامريكية والافراج عن أموال التعويضات التى تقدر بنحو 335 مليون دولار لضحايا التفجيرات في سفارتي امريكا في كينيا وتنزانيا والمدمرة كول

وقال البيان” إن رفع الحصانة يتيح الفرصة امام زيادة فرص التجارة والاستثمار في السودان ،علماً بان هذه الخطوة التاريخية تحققت بفضل التصرفات الشجاعة للشعب السوداني الذى وضع بلاده على مسار الديمقراطية والازدهار الاقتصادي.”

واشار البيان الى ان سن هذا التشريع يمثل تغييرا جوهريا في علاقة السودان ليس فقط مع الولايات المتحدة ولكن ايضا مع المجتمع الدولي بأسره فهو يزيل عائقا رئيسيا امام اعادة اندماج السودان الكامل في الاقتصاد العالمي .واشاد البيان بالشعب السوداني لاصراره المستمرعلى الحرية والسلام والعدالة وهنأ رئيس الوزراء عبدالله حمدوك والحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون على شجاعتهم في النهوض بتطلعات الشعب السوداني الذي يخدمونه وقضية السلام الاقليمي.

الخرطوم في 30-12-2020(سونا)