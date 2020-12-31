صحة الخرطوم تطلق حملة رش رذاذي للقضاء على نواقل الأمراض





أعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن إنطلاق حملة الرش الرذاذي للقضاء على نواقل الأمراض من الذباب والباعوض والتي تبدأ من اليوم وتستمر لمدة أسبوعين. وناشدت وزارة الصحة المواطنين بعدم التعرض المباشر للمبيد أثناء الرش بالمنطقة.

ونوهت الوزارة بفتح النوافذ والأبواب أثناء الرش حتى يتم القضاء على الباعوض داخل الغرفة، وتغطية أواني حفظ المياه (البراميل، الصهاريج والازيار) وتغطية أواني حفظ الأكل أثناء الرش بالمنطقة.

وطالبت الوزارة، بحسب موقع (باج نيوز) أصحاب بيع الخضروات والفواكه بتغطيتها لفترة ساعتين أثناء الرش، وعلى أصحاب مزارع الألبان عدم حلب اللبن أثناء الرش الا بعد مرور (6) ساعات من مرور عربات الرش، وعلى الاشخاص الذين يعانون من حساسية ضد المبيد أخذ التدابير اللازمة.

صحيفة السوداني