لجنة التفكيك بسنار تستدعي معاوية البرير





كشفت مصادر عن استدعاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة بولاية سنار رجل الأعمال معاوية البرير. ونقلت المصادر إن لجنة التفكيك بعثت بخطاب استدعاء للبرير للمثول أمامها يوم الثلاثاء المقبل بمدينة سنجة، بغرض التحري معه حول مشروع كناف أبونعامة بولاية سنار.

فيما نص القرار، على استمرار العمليات الانتاجية بصورة اعتيادية ومنع في الوقت نفسه إدارة الشركة من التصرف في محاصيل الشركة إلا بموافقة لجنة التفكيك.

وشمل قرار الحجدز كافة المحاصيل الزراعية لشركة أبونعامة للإنتاج الغذائي المحدودة كناف أبونعامة. وكانت لجنة التفكيك واسترداد الأموال العامة بولاية سنار، قد أصدرت قراراً بالحجز على أصول وأموال ومنقولات مشروع أبونعامة.

(كوش نيوز)