اتّجاه لتعيين الألماني فولكر بيرتس رئيساً لبعثة (يونيتامس) في السودان





كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة لـ(السوداني) أنّ اتجاهاً لتسمية الألماني فولكر بيرتس رئيساً لبعثة (يونيتامس) في السودان، وأوضحت المصادر أنّ الإعلان عنه سيكون في الأسبوع الأول من يناير، مشيراً إلى أن ترشيحه جاء من قِبل الأمين العام أنطونيو غوتيريش، وأضاف: “سيتكثّف وصول موظفي البعثة اعتباراً من بداية العام 2021م”. يتمتع بيرتس بخبرة طويلة في العمل الدبلوماسي، تنقّل في مناصب عدّة وعمل كأستاذ محاضر في عدد من الجامعات. وبحسب تقارير وفق صحيفة السوداني ولد بيرتس عام 1958، وحصل على شهادة الدكتوراة من جامعـة ديسبورغ بألمانيا عام 1990، وعمل أستاذاً مساعداً بالجامعة الأمريكية في بيروت بين عامي (1991 و1993)، ومارس مهنة التدريس في جامعات ديسبورغ ومونستر وميونخ، ويعمل حالياً محاضراً غير متفرغ في جامعة هومبولدت ببرلين، وكان قد تبوأ حتى العام 2005 منصب مدير قسم الأبحاث في الشرق الأوسط وأفريقيا. شغل بيرتس منصب مساعد المبعوث الدولي إلى سوريا في 2016م، منصب مدير المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية منذ العام 2005، وترأس فريق أبحاث مُتخصِّص بشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في برلين، التابع لمؤسسة العلوم والسياسة (SWP)، الذي كان قد التحق به عام 1992. وفي يونيو من العام الجاري، أصدر مجلس الأمن قراراً بتشكيل بعثة سياسية لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، ونصّ القرار وقتها بإنشاء بعثة أممية متكاملة للمساعدة في المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) لفترة أولية مدّتها 12 شهراً ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش أن يُعيِّن مبعوثاً لرئاسة هذه البعثة الجديدة.

الخرطوم ( كوش نيوز)