لأول مرة في تاريخ الدولة السودانية الحديثة تدخل البلاد السنة المالية الجديدة بلا موزانة





علمت صحيفة “كوش نيوز” بأن الحكومة الإنتقالية في السودان فشلت في إجازة موازنة العام المالي 2021 حتى ساعة متأخرة من نهاية يوم الخميس 31 ديسمبر 2020 م وذلك لخلافات واسعة.

وبحسب مراقبين هذه المرة الأولى في تاريخ الدولة السودانية الحديثة تدخل البلاد السنة المالية الجديدة بلا موزانة، فيما أشارت مصادر مقربة من الحكومة أن موازنة 2021 ربما يتم إجازتها خلال الأسبوع القادم.

الخرطوم (كوش نيوز)