حمدوك بالجزيرة قريباً لتدشين نفرة تأهيل البنية التحتية للمشروع





أقر محافظ مشروع الجزيرة د . عمر مرزوق بوجود أزمة عطش بأقسام المشروع، عازياً الأسباب لانخفاض مناسيب المياه بقنوات الري وانهيار بنيات الري وعدم الالتزام بالمحددات الفنية.

وأعلن محافظ المشروع في مؤتمر صحفي ببركات امس، عن زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة د. عبد الله حمدوك لتدشين نفرة تأهيل البنيات التحتية بصيانة 114 مكتباً و330 سرية منتشرة على أقسام المشروع المختلفة .

وقال مرزوق إن ادارته ورثت تركة مثقلة بالدمار والانهيار بتقليص العمالة الى 350 عاملاً فقط وتقليص الإدارات بالإبقاء على 3 إدارات فقط هي الإدارة الزراعية والمالية وشؤون الموارد.

وأشار إلى اكتمال زراعة أكثر من 431 الف فدان قمح منها نحو 280 الف فدان أخذت رية ثانية. واكد أن الموسم الجديد سيشهد اهتماما أكبر بالالتزام بالدورة الزراعية وإدخال التقانات الحديثة في العملية الزراعية بدءًا من التحضير وحتى الحصاد .

السوداني