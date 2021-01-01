تاور:الدولة في خندق واحد مع القوات المسلحة





أكد عضو مجلس السيادة الإنتقالي د.صديق تاور، أن الدولة علي المستوى الرسمي والشعبي في خندق واحد مع القوات المسلحة.

وأشاد لدى مشاركته القوات المسلحة ،الإحتفال بالذكرى الخامسة والستين للإستقلال، برئاسة اللواء السادس مشاة بمدينه دوكه بولاية القضارف، بالبطولات والتضحيات التي قدمتها القوات المسلحة تحريراً للأرض وحفظاً للأمن والإستقرار .

وقال عضو مجلس السيادة، إن إستعادة هذه الأراضي تعيد للشعب السوداني كرامته، وأن الذكرى الحالية للإستقلال لها طعم خاص بعد بسط الدولة سيطرتها على أراضيها على الشريط الحدودي . وأكد د.تاور أن الشعب السوداني ليس من دعاة الحرب أو العداوة ولا يطمع في حق الآخرين، وانه في ذات الوقت ليس ضعيفاً حتي يطمع فيه الغير.

من جانبه دعا والي القضارف د.سليمان علي محمد موسى، لأن يكون الشريط الحدودي آمنا ومنطقة تعاون وحسن جوار ، مؤكداً وقوف الولاية مع القوات المسلحة حتي يتم تحرير واستعادة كافة الأراضي السودانية.

سونا