سياسية
ساطع يُحمل المدنيين بالحكومة مسؤولية التغاضي عن حل الدعم السريع
حمّل القيادي بقوى الحرية والتغيير ساطع الحاج المدنيين بالحكومة، مسؤولية التغاضي عن قوات الدعم السريع بعدم تنفيذهم لما جاء بالوثيقة الدستورية.
واستنكر ساطع في تصريحه لـ(السوداني) عدم حل ودمج الدعم السريع حتى الآن وعدم الاهتمام بتجفيفه وتعديل قانونه وأيضاً عدم الاهتمام بما اذا كان الدعم مازال يخرج دفعات جديدة.
واشار ساطع إلى انه قد تم حل جميع القوات الضاربة خارج القوات المسلحة بعد سقوط النظام السابق بإستثناء الدعم السريع لجهة أن العسكريين كانوا يعتمدون عليها على أن يتم الدمج خلال الفترة الانتقالية و يكون الاعتماد على الجيش السوداني الموحد.
الخرطوم:هبة علي
صحيفة السوداني
تعليق واحد
ي جريبيع ي خايب
هووووووووي ي قحاطه
ي ملاقيط الشوارع
ي خنازير المواجع
ي معيزات المسالخ
ي جريوات المطابخ
انتو ي مراح القطيع
جففتم الارض و المزارع
انتو ي بيوض الضفادع
ضيعتم الجيل الداابو طالع
تبيعوهو الخداع
تغشوهو بالقرص المخدر
تحت عنوان الصداع
و السندوتش المدوبل
تدوهو لقمه للجياع
وقطار الشعب الجميل
تفكوهو حته حته
لا يصفر وقت القدوم
لا يصفر زمن الوداع
سرقتو منو كل شيء
ي عفاريت المصائب
ي شياطين الضياع
و الديمقراطية الفطيس
دودة منكم فيها داخله
و دودة منها طالعه هاربه
حتى الديدان ابتكم
ي خنافيس الجروف
ي جرابيع المراحيض
ي صراصير المصانع
ي جناديب المزارع
ي حليك ي
الفيسبوك ي الواتساب
سو منكم للرهاب
مليار باب
وقعتو في تجار السراب
سرقكم جيل الخراب
غدا نقلع الضرس البوجع
و نصبح نبراس افريقيا
و تهرب خفافيش الظلام
مر عام ثم عام و اليوم
قد طل عام
سلامنا للنسور
في ارض المعارك
و الشعب جاهز لتمام
sawah sudani
Oslo
12.2020