مناوي: يطالب بتطوير الموانئ الساحلية في السودان





اكد رئيس حركة تحرير السودان “مني اركو مناوي” على اهمية الدور الحيوي الذي يقدمه ميناء بورتسودان في تنمية المحور الاقتصادي ، وأشار الى أن بعض الدول مجاورة لاتمتلك مقومات ميناء بورتسودان بأمكانها الاستفادة منه خاصة تشاد وأفريقيا الوسطى والبعض لديها موانئ جافة لذا أن المشروع يعد محور استراتيجي في تنمية المشاريع التنموية ،

واوضح لدى مخاطبته ورشة اللقاء التفاكري حول الميناء التي نظمتها الغرف التجارية القومية المستوردين بالخرطوم أن غيابنا عن البلد لفترات طويلة جعلنا غير ملمين بعض الاشياء لذا اصبحنا متابع لاحداث الشرق حول الاعتصامات الدائر في شرق السودان ،وطالب مناوي بأعطاء اهتمام أكبر بتطوير الموانئ خاصة الساحلية في السودان.