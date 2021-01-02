الخارجية السودانية تنفي تقدم إثيوبيا باعتراض رسمي حول الحدود المتفق عليها بين البلدين





أكد وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، أن العلاقات السودانية بالإثيوبية تشوبها بعض الخلافات، في وقت نفى أن تكون وصلت مرحلة التوتر وقال قمر الدين أمس الجمعة، إن البلدين لديهما من الآليات والطرق الكفيلة بحل مشكلاتهما سياسياً ودبلوماسياً

ونوه بأن الخرطوم وأديس أبابا لن تسمحا بتطور الأزمة وكان الوزير قد أكد خلال مؤتمر صحفي الخميس بحسب صحيفة الحداثة، عدم تقدم إثيوبيا باعتراض رسمي حول الحدود المتفق عليها بين البلدين

المصدر : كوش نيوز