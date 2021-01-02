التعايشي يشيد بالدور الوطني للراحل الإمام الصادق المهدي





أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذ محمد حسن التعايشي بالدور الوطني المتعاظم الذي لعبه الراحل الإمام الصادق المهدي إمام الأنصار ورئيس حزب الأمة القومي في تاريخ السودان السياسي والفكري.

وقال التعايشي لدى تقديمه اليوم واجب العزاء لكيان الأنصار فى فقيد البلاد الامام الصادق المهدي ، بجامع الكون الكبير بالجزيرة ابا ” إن السودان فقد برحيل الصادق المهدي واحدا من الرجال القلائل الذين ساهموا ووضعوا أسس الدولة المدنية بالبلاد عبر حقب سياسية ممتدة.

ونوه إلي أن رئيس حزب الأمة القومي عمل وساهم مع التيارات السياسية المختلفة في بناء دولة مدنية تحقق مقاصد الإستقلال الكامل وتحقق الحرية وكرامة الإنسان السوداني.

وأشار عضو مجلس السيادة الانتقالي إلى مساهمات الراحل الصادق المهدي الفكرية والثقافية الثرة وخاصة في مجال الاجتهاد ما بين نصوص القرآن الكريم وبين خصائص الواقع حتى أسس مدرسة يمكن أن نطلق عليها المدرسة الوسيطة .

وقال التعايشي” إن فقد الإمام الصادق يعد فقدا عظيما لأهل السودان مما سيترك فراغا على الصعيدين السياسي والفكري ويحتاج كيان الأنصار لوقت لملء هذا الفراغ.

وأضاف عضو مجلس السيادة الانتقالي ،أعزيكم في فقدكم الجلل واعلم تماما مكانة الإمام الصادق كقيادي وطني وسياسي بارز .

وكان عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذ محمد الحسن التعايشي قد وصل اليوم إلى الجزيرة أبا في زيارة لمدة يومين حيث يخاطب مساء اليوم ندوة سياسية بعنوان: (السلام والراهن السياسي ).

سونا