الهندي عزالدين: السودان صار قطعةً من جهنم.. وحكومة صندوق النقد تسابق الزمن لتنفيذ (الروشتة) !!
النصيحة الأخيرة لقادة الجبهة الثورية …
تُسابِقُ مجموعة د. “عبدالله حمدوك” في مجلس الوزراء – وهذا التوصيف ألطف من عبارة (شُلة المزرعة) – تُسابِقُ الزمن لتمرير قائمة مطلوبات صندوق النقد و البنك الدوليين (روشتة رفع الدعم عن المحروقات و الكهرباء و القمح) ، قبل تعيين الحكومة الجديدة في ظل حاضنة (مُعدَّلة) و(مُهجَّنة) يمثلها مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي ضم زعماء حركات الكفاح المسلح في دارفور و منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق .
فقد أجاز مجلس وزراء “حمدوك” الذي يعمل بعدد من وكلاء الوزارات كوزراء (مُكلفين) ، على رأسهم وزيرة المالية “هبة محمد علي” ، أجاز أمس الأول بعد رفع الدعم عن البنزين و الجازولين ، زيادات فلكية في تعرفة الكهرباء تجاوزت في الفئة الأدنى (فئة الفقراء و المساكين) نسبة (600%) !! حيث كانت تعرفة الكيلو واط في الفئة من صفر إلى 200 كيلو واط ، فقط (15) قرشاً ، فإذا بموظفة صندوق النقد السابقة تقرر مع رئيسها “حمدوك” رفع القيمة إلى 80 قرشاً للمائة كيلو واط الأولى ثم إلى (جنيه) في المائة كيلو واط الثانية !! و ما تجاوز ال600 كليو واط فإن التعرفة صارت (6.35) جنيهاً للكيلو واط !!
أما في القطاع الزراعي .. قطاع الإنتاج فقد رفعت (حكومة صندوق النقد الدولي) تعرفة الكيلو واط إلى (1.6) جنيهات !!
و زادت (حكومة الصندوق) تعرفة كهرباء مياه المدن و المدارس و داخليات الطلاب إلى (6.35) جنيهاً ، و بالتالي سترتفع فاتورة مياه الشرب ارتفاعاً جديداً ، كما ستغلق الداخليات أبوابها أمام الطلاب (وقود ثورة ديسمبر) !!
في القطاع التجاري .. و المستشفيات و الجامعات الخاصة زادت تعرفة الكهرباء إلى (10.2) جنيهاً للكيلو واط !! و هذا يعني ارتفاعاً تلقائياً في تكلفة العلاج و العمليات الجراحية باهظة الفاتورة ، و رسوم الدراسة بالجامعات الخاصة ، رغم الزيادات المضطردة و المستمرة في كل قطاع بسبب الارتفاع المتوالي في سعر الدولار !!
بزيادة سعر الكهرباء المُنتَج غالبها في سد مروي و الروصيرص عن طريق التوليد المائي (الرخيص) ، ترتفع أسعار جميع الخدمات والسلع و المنتجات الغذائية المُصَّنعة محلياً ، ليصبح السودان قطعةً من جهنم !! و تتحول الخرطوم و حواضر الولايات إلى مدن أشباح تخيِّم فيها جيوش الظلام !!
لقد تأكد بما لا يدع مجالاً للشك أن “عبدالله حمدوك” و دائرته الصغيرة في مجلس الوزراء قد أتت لحكم السودان حين غفلة و استغفال للشعب المسكين ، من أجل تنفيذ أجندة واضحة و محددة على محورين ، لا علاقة لهما بمعاش الشعب و رفاهيته :
الأول : يتعلق بالاقتصاد ، و هدفه تنفيذ خطة المستعمر الأمريكي الأوربي ، في توجيه الدولة السودانية وفق برنامج تقوده دائرة (غربية) مغلقة استلمت بالفعل مهامها في حكومة “حمدوك ” تحت غطاء موظفي صندوق النقد الدولي .
المحور الثاني : تربوي و قانوني ، و يتعلق بمحاولة إعادة صياغة المجتمع السوداني في التعليم و الدين و القوانين ، لصناعة قاعدة أساسية لمجتمع علماني مُفكك ، كما هو الحال في أوربا .
وهذه العملية المُركبة ينشط فيها ثلاثة مسؤولين يجدون كل دعم و رعاية من الحاضنة (الحقيقية) الخفية لهذه الحكومة و هم : وزير العدل ، وزير الشؤون الدينية و مدير المناهج التعليمية بوزارة التربية (تؤكد المصادر رضا الحاضنة المتخفية عن أداء وزيري العدل و الشؤون الدينية ، و في ذات الوقت يرفض “حمدوك” إقالة مدير المناهج رغم كل الحملات الشعبية الواسعة التي انتظمت ضده ، و كان من قادتها زعيم حزب الأمة القومي الراحل الكبير الإمام “الصادق المهدي”) .
و في ظل هذه الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الأمنية بالغة التعقيد (أحداث ليلة رأس السنة نموذجاً للانهيار الأمني و غياب الدولة) ، فإن بلادنا تتدحرج بسرعة فائقة إلى هاوية سحيقة و مستقبل مجهول .
و لم يعد هناك من أملٍ سوى أن يكون دخول ممثلي (الجبهة الثورية) في الحكومة المقبلة (لقاحاً) فعالاً لحالة (الكورونا السياسية) التي ضربت بلادنا منذ عامٍ و نيف ، فأدخلتها غرفة العناية المركزة ، و إنا جميعاً حولها متحلقون .
نصيحتي الأخيرة .. مُوجَهة لقادة (الجبهة الثورية) بين يدي التشكيل الوزاري الجديد .. دكتور “جبريل ” و “عقار” و “مناوي” و “الهادي” .. لابد من تحرير وزارات المالية ، التربية والتعليم و العدل من أيدي هذه المجموعة (الغربية) المأمورة و المتآمرة .
هذا .. أو .. كان هنا بلد إسمه السودان .
الهندي عزالدين
المجهر
2 تعليقات
صه أيها المنتفع فقد كان اسيادك خلال العهد المباد يعوسون عواستهم ذات اليمين وذات الشمال (خلال ربع قرن أو يزيد) ماغادروا من متردم، غير أنه ما إحدى عنهم شيء،،
فعليك بالصبر سنوات معدودات، وسترى بأم عينيك النتيجه المهره لعواسة العهد الجديد،
فيصل الجهد والعناد والنصب مداه،
حتى تفرد قوانين الاقتصاد ارجلها حتى آخر المدى، (فتقذف باقدامها كل الأوضاع غير السويه في الاقتصاد) ومن ثم يعود الأمر لطبيعتهم وينصلح حال البلد،
فكفاكم ولوله وصياحا غير مجدي، وغير مفيد،
ليجرب المبدعون الجدد تطبيق أفكارهم، فقد تم اجبارهم ثلاثون عاما على احتمال إلغثاء الذي مارستموه وأوردتم
البلاد والعباد بسببه موارد الهلاك
مقال في الصميم حمدوك لا ينكر أنه شيوعي كما أن مجموعة المزرعة هي أربعة شيوعييين وجمهوري حسب تحقيق صحيفة الانتباهة. .. الإقالة واجبة لحمدوك أولا وإعادة النظر في كل الوظائف من مدير الإعلام ووكلاء وزارات ومدير المناهج القراي واي موظف تم تعيينه عن طريق التمكين الجديد والشللية العلمانية الدبكتاتورية لابد من محاسبتهم ومحاكمتهم عن طريق مجلس تشريعي منتخب.
لم تخرج الجماهير لاستبدال البشير بديكتاتوري شيوعي وحكومة علمانية متطرفون ياتمرون باومر الكفرة الأمريكان والصهاينة ولم يخرج الناس لاستبدال الكوز بالشيوعي والعلماني والناصري والجمهوري .
لابد من عمل جماهيري واع ومنظم لقلب الطاولة على هؤلاء الذين يظنون أنهم فوق الشعب..املنا في الله والشعب لن ينقطع والاقالة قادمة وقريبا باذن الله .
هذا العبث والنصب والكذب والتدليس الذي تمارسه حكومة حمدوك كان تحت غطاء تجمع المهنيين والان حين انكشفت خططهم تطلب من التجمع سحب الثقة من حمدوك أو نحن سنسحب منه الثقة ونحاسبه وكل من وقف مع حكومة حمدوك.