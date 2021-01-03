مصادر : حمدوك لم يستلم قائمة ترشيحات الوزراء والغاء وزارة السلام





كشفت مصادر حكومية رفيعة عن أن رئيس الوزراء د عبد الله حمدوك لم يتسلم أي قائمة لمرشحي التشكيل الوزاري الجديد لاستمرار النقاش حول الترشيحات داخل الكتل .

واكدت ذات المصادر عن انه تم الإتفاق على إلغاء وزارة السلام لعدم الحاجة اليها في ظل وجود مفوضية. السلام. وقالت ذات المصاد ان المكون العسكري سيحتفظ بوزارتين هما الدفاع والداخلية ، وأكدت احتفاظ وزير الدفاع الفريق يس إبراهيم بمنصبه ، فضلا عن أن المكون العسكري ابدى رغبته في تغيير وزير الداخلية الفريق الطريفي إدريس .

وأشارت المصادر إلى ان قوى الحرية والتغيير ستقدم مرشحين جدد في كل الوزارات وبعدد غير محدد ، مع بقاء أسماء الوزراء الحاليين ضمن المرشحين، وسيتم الحوار مع رئيس الوزراء لتقييم أداء الوزراء وتحديد المغادرين .

وأردفت المصادر أنه لم يتأكد حتى الآن عدد الوزراء المغادرين ، لكنها اكدت إن معظم الوزراء المكلفين سيغادروا مناصبهم باستثناء وزيري النفط والنقل المهندس خيري عبد الرحمن والمهندس هاشم ابنعوف .

وكشفت المصادر إن ثلاثة من الوزراء المقربين لرئيس الوزراء أبدوا رغبتهم في مغادرة المقعد الوزاري وأبلغوا رئيس الوزراء بذلك .فيما كشف مصدر بقوى الحرية والتغيير عن ترشيحوالقيادية بحزب الأمة القومي مريم الصادق والقيادي بحزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف للخارجية ، وحمزة بلول والدكتور وجدي كامل وحيدر خير الله للإعلام ، وعمر عبد الخالق ومنذر أبو المعالي و إبراهيم باخت للاتصالات ، ومدني عباس وخالد سلك لوزارة شؤون مجلس الوزراء .

الخرطوم نهلة مجذوب

صحيفة الجريدة