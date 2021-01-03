الكشف عن تحركات واجتماعات لـ(الحركة الإسلامية) والمؤتمر الوطني داخل المجلس التشريعي





كشفت لجنة مقاومة العاملين بالمجلس التشريعي الانتقالي الأحد، عن تحركات واجتماعات لفلول النظام البائد من المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية والأذرع التنظيمية الأخرى، في مكتب الأمين العام بالمجلس واتخاذه مقراً لاجتماعتهم. وقالت اللجنة في بيان بحسب صحيفة حكايات، إن فلول النظام البائد بالمجلس التشريعي الانتقالي، ظلوا يعبثون بموارد الدولة لصالح التنظيم “في تحدِ واضح لمؤسسات الفترة الانتقالية ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وازالة التمكين“، وطالبت لجنة مقاومة العاملين في المجلس التشريعي، بالاسراع في تفكيك الخلية الإدارية لمنسوبي النظام البائد بالأمانة العامة للمجلس التشريعي الانتقالي، وتعيين الأمين العام. ونوهت إلى أن تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، لن يكون معبراً عن أهداف الثورة ما لم يتم إصلاح البيئة الإدارية التي ينطلق منها وهي الأمانة العامة التي تتولى الأعمال والتحضيرات اللازمة لتنفيذ اختصاصات المجلس، وذلك باتخاذ العديد من التدابير الضرورية لإعادة بناء خدمة مدنية تعمل وفقاً لإرادة وتطلعات الشعب السوداني في تحقيق الشفافية، الرقابة الفاعلة، المساءلة، المحاسبة، وسيادة حكم القانون.

الخرطوم (كوش نيوز)