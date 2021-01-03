تهديد القراي بقتله ذبحا





أفادت مصادر للسودان الجديد بأن مدير المركز القومي للمناهج عمر القراي قد تلقّى تهديدات بقتله ذبحا عبر مكالمة هاتفية من شخص مجهول مهددا : ( اذا انت راجل وصف لينا بيتك عشان نجي نضبحك) ،ومكالمة من آخر يقول ( اذا لقيناك في أي مكان حنضبحك) ، إضافة إلي رسائل تهديد مماثلة عديدة

وأفادت ذات المصادر أن القراي اعتبر رسائل تهديده بالقتل هي جزء من موجة هوس ديني منزعجة من تغيير المناهج التعليمية التابعة للنظام البائد هدفها إسقاط الانتقال الديمقراطي والحكومة المدنية وإعادة النظام المباد

وأضاف القراي ان الحملة مستندة على أكاذيب متهما من أسماهم بتلاميذ عبدالحي يوسف بترويج هذه الأكاذيب مؤكدا أن مثل هذه الأوهام لن تتلاشى حتى وإن تقدم هو بتنازلات مثل حذف لوحة مايكل انجلو التي يزايدون بها حالياً

السودان الجديد