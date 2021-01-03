سياسية
مصدر بوزارة التربية والتعليم ينفي أنباء إقالة القراي
قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن هنالك جهات رسمية تقدمت بمطالبات رسمية لإقالة مدير المناهج أبرزها الجهات التي تقود الحملات لإسقاط القراي منهم حزب الأمة القومي وفلول النظام البائد
كما أكد المصدر نفيه لما تردد من أنباء عن إستقالة او إقالة مدير المركز القومي للمناهج د. عمر القراي، حيث أفاد المصدر أن الوزارة أعلنت تمسكها بمدير المناهج مستبعدًا إقالته
السودان الجديد
3 تعليقات
متمسكا بالقراي ليعينه علي التنصل عن كل ماهو تابع لرسالة محمد خاتم الانبياء وسيد الرسل وموحد الاديان في دين واحد وهو الاسلام الذي يفترض ان يهدئ الروع ولا يخيف وان ينشر العدل لا الظلم وان يعز اهله لا ان يزلهم
متي كان النظام البايد وفلوله يدافع عن الدين وكترخير حزب الامة
ليه تتجاهلوا الشعب السوداني غير المنتمى لاحزاب ف 99% منه لا تريد القراي واتحداكم اعملوا استقتاء !!!!!!