مصدر بوزارة التربية والتعليم ينفي أنباء إقالة القراي





قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن هنالك جهات رسمية تقدمت بمطالبات رسمية لإقالة مدير المناهج أبرزها الجهات التي تقود الحملات لإسقاط القراي منهم حزب الأمة القومي وفلول النظام البائد

كما أكد المصدر نفيه لما تردد من أنباء عن إستقالة او إقالة مدير المركز القومي للمناهج د. عمر القراي، حيث أفاد المصدر أن الوزارة أعلنت تمسكها بمدير المناهج مستبعدًا إقالته

السودان الجديد