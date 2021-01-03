شاهد بالفيديو: مجلس السيادة يتبرأ من حديث سكرتير المجلس لمناصرة قضية فضل محمد خير





اليوم أمام القصر الجمهوري. وقال المجلس في بيان له: “إن السكرتير قام بمخاطبة الوقفة دون تكليف بذلك، وبالتالي فإن ما قاله في كلمته يمثل وجهة نظره ولا يمثل بحال رأي مجلس السيادة”. وأضاف البيان: “لقد ظل مجلس السيادة الانتقالي ومنذ تكوينه معتدلاً في نهجه لتجاوز كافة القضايا والتحديات التي تُواجه البلاد، ويتيح لكل مؤسسات الدولة ومنها العدلية والقضائية لأداء واجباتها بشفافية وحيادية تامة”. وبحسب صحيفة السوداني،أكد المجلس على دأبه والتجاوب الإيجابي مع كل الوقفات والمسيرات الاحتجاجية والاستماع لرسائلها واستلام مذكراتها والتعامل معها وفق ما تقتضيه الصلاحيات والواجبات.

الخرطوم(كوش نيوز)