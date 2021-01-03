التعايشي يختتم زيارته للجزيرة أبا





قام عضو مجلس السيادة الإنتقالي الأستاذ محمد حسن التعايشي في إطار زيارته للجزيرة ابا التي استمرت يومين ،بزيارة جمعية تقابة الكون لتعليم القرآن الكريم والعلوم الإسلامية ، مشيدا بالدور الرائد الذي تقوم به الجمعية في تعليم العلوم الإسلامية وتحفيظ القرآن الكريم، مؤكدا دعمه للجمعية لتضطلع بدورها الريادي.

كما قام بزيارة بيارة الجزيرة ابا بطيبة واستمع الي المعوقات التي تواجه العملية الإنتاجية بالمشاريع الزراعية بالمنطقة ،و زار مدرستي طيبة الأساسية للبنات والبنين بالجزيرة ابا ووقف على المشاكل التي تواجهها.

وكان عضو مجلس السيادة الإنتقالي الأستاذ محمد حسن التعايشي قد اختتم مساء اليوم زيارة للجزيرة أبا حيث خاطب مساء أمس ندوة سياسية بعنوان:السلام والراهن السياسي:

بجانب تقديم واجب العزاء في فقيد البلاد الراحل الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي وإمام الأنصار وفي شهداء ثورة ديسمبر المجيدة.

سونا